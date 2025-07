Seit zwei Jahren studiere ich am College „Turan“ in Almaty. In dieser Zeit habe ich viele positive Erfahrungen gesammelt, die ich gerne mit anderen teilen möchte. Das College zeichnet sich durch eine angenehme Lernatmosphäre, eine moderne Ausstattung und ein vielfältiges Bildungsangebot aus.

Bereits am ersten Tag fiel mir die respektvolle Haltung der Lehrkräfte gegenüber den Studierenden auf. Die Atmosphäre ist von gegenseitigem Vertrauen, Unterstützung und Offenheit geprägt. Dieses Umfeld hat mir geholfen, mich schnell einzuleben und motiviert zu lernen.

Auch das Gebäude hat einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Es befindet sich im Zentrum von Almaty, ist modern, sauber und barrierefrei gestaltet. Breite Flure, große Klassenzimmer und freundliche Wachkräfte sorgen für ein angenehmes Umfeld. Der Zugang erfolgt über biometrische Drehsperren. Die Klassenräume sind mit bequemen, ergonomischen und höhenverstellbaren Möbeln ausgestattet. Die sanitären Anlagen sind stets sauber. Für das leibliche Wohl stehen eine Kantine und zwei Buffets mit abwechslungsreichen und gesunden Speisen zur Verfügung.

Am College „Turan“ wird auf Russisch und Kasachisch unterrichtet. Es besteht keine Kleiderordnung, die Studierenden sind völlig frei in ihrer Wahl, wie sie sich modisch und bequem kleiden. Die Größe der Studiengruppen liegt bei weniger als zwanzig Personen, wodurch eine individuelle Betreuung möglich ist. Jede Meinung wird respektiert, Diskussionen im Unterricht sind ausdrücklich erwünscht.

Der Einsatz moderner Technologien gehört zum festen Bestandteil des Unterrichts. Dazu zählen Projektoren, Internetrecherchen, interaktive Lernmethoden, Smartphones und Lernspiele. Die Computerräume sind mit modernen PCs ausgestattet. Häufig arbeiten wir an kreativen Gruppenprojekten, was die Teamfähigkeit und die praktische Anwendung des Gelernten fördert.

Ich habe mich bereits in der neunten Klasse entschieden, ein College zu besuchen, um praxisorientiert zu lernen und frühzeitig auf den Beruf vorbereitet zu werden. Am College „Turan“ erhalten wir nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische Erfahrung. Ab dem zweiten Studienjahr absolvieren wir verschiedene Praktika in Betrieben. Das staatlich anerkannte Diplom ermöglicht im Anschluss den Zugang zu Hochschulen, bei fachlicher Übereinstimmung sogar mit verkürzter Studiendauer.

Das Bildungsangebot am College ist breit gefächert. Es gibt Studiengänge wie Management, Rechtskunde, Marketing, Programmierung und Übersetzungswissenschaft. Ich habe mich für Übersetzungswissenschaft entschieden, da ich ein besonderes Interesse an Fremdsprachen habe. Neben Englisch, das als Hauptsprache gilt, kann eine weitere Sprache als Wahlfach belegt werden, zum Beispiel Chinesisch oder Deutsch. Ich habe Deutsch gewählt, weil mich die Sprache, die Literatur, die Geschichte und die Kultur Deutschlands besonders interessieren.

Im Rahmen des Sprachunterrichts finden regelmäßig Veranstaltungen, Wettbewerbe und kreative Projekte statt, die sich mit Deutschland und seiner Kultur beschäftigen. Dazu gehören Quizformate, Theaterstücke, Präsentationen und andere Aktivitäten. Auch das studentische Leben außerhalb des Unterrichts ist sehr abwechslungsreich. Es gibt Sport-, Musik- und Theatergruppen. Auch Konferenzen, Wettbewerbe, kreative Aufführungen und Filmabende gehören zum festen Programm. Darüber hinaus werden Ausflüge und Reisen im In- und Ausland organisiert.

Ich bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Das College „Turan“ bietet mir eine fundierte Ausbildung und viele persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Die Erfahrungen, die ich hier sammle, werden mich mein ganzes Leben begleiten. Wer auf der Suche nach einer praxisorientierten und modernen Bildungseinrichtung in Almaty ist, findet hier ausgezeichnete Bedingungen.

Michael Shamanaev