Die Tradition, sich vor Beginn der Fastenzeit gut zu amüsieren, ist in Deutschland sehr beliebt. Der Karneval oder „Fashing“ – analog zur slawischen Fastnacht – ist einer der hellsten und lustigsten Feiertage in Deutschland. Auch Kasachstan ist ein internationales Land, das offen ist für die Bräuche anderer Nationen. Und da es Heimat für viele Menschen mit einem Bezug zu Deutschland ist, ist es ganz normal, auch hier Menschen in Karnevalskostümen zu sehen, die im Februar fröhliche deutsche Lieder singen – so wie am vergangenen Wochenende.

Einer der Schauplätze, an denen man das bunte Treiben nun beobachten konnte, ist die Seven Rivers Concept Bar in der südlichen Hauptstadt Almaty. Die Bar hat vor nicht allzu langer Zeit seine Pforten geöffnet, ist aber bereits bei Touristen, Expats und Einheimischen beliebt und etabliert. Unter den Gästen, die am Samstag die „fünfte Jahreszeit“ dort feierten, fanden sich Vertreter deutscher Institutionen, Menschen, die sich für die deutsche Sprache und Kultur interessieren, und natürlich auch solche, die einfach gerne Spaß haben. Quiz, Lieder, Wettbewerbe mit Geschenken und neue Bekanntschaften – das erwartete die Faschingsgäste.

Veranstaltungen wie diese, mit Bezug zu verschiedenen Ländern und Nationalitäten, finden im Seven Rivers regelmäßig statt – stimmungsvoll und aufregend. Besuchen Sie unbedingt eine von ihnen – Sie werden beeindruckt sein. Darüber hinaus finden Sie aber auch gewöhnlichen Tagen an diesem Ort viele interessante Dinge. Ein neuer Lieblingsort in Almaty!

Yekaterina Loichenko