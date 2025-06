Neuer virtueller Rundgang des BKDR ist online: Regionales Newsorow-Museum für bildende Kunst in Semei (Kasachstan)

Vor Kurzem präsentierte das Bayerische Kulturzentrum der Deutschen aus Russland (BKDR) in Nürnberg einen neuen, mittlerweile den 26. virtuellen Rundgang auf seinem Online-Portal. Diesmal geht es um Das Regionale Newsorow-Museum für bildende Kunst in Semei, Kasachstan. Sie können das Museum unter dem folgenden Link online begehen und sich die wertvolle Ausstellung in Ruhe aus Ihrem Wohnzimmer aus anschauen.

Das 1985 in Semei (ehem. Semipalatinsk) gegründete Museum verfügt über die einmalige Sammlung „Deutsche Künstler in der Museumskollektion“. 1988 schenkte der Moskauer Sammler Julij Newsorow zusammen mit seiner Frau Antonina und Tochter Julia dem Museum mehr als 500 Werke der russischen, sowjetischen und ausländischen Kunst. Die Ausstellung deutscher Künstler ist dabei in zwei Sälen untergebracht und umfasst mehr als 100 Exponate. Sie präsentiert Meister, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Russischen Reich tätig waren (z. B. Nikolai Ellert und Oskar Klever), Werke von Künstlerinnen und Künstler aus der Sowjetzeit (z. B. Hugo Maniser und Inga Sсhkuber) sowie zeitgenössische Werke (Viktor Schmidt, Wladimir Hoffman u. a.).

Von besonderem Interesse ist das Gemälde „Porträt eines alten Mannes“ aus dem späten 19. Jahrhundert des berühmten deutschen Künstlers Professor Fritz von Ude. Die deutsche Sammlung wird dahingehend durch Porzellan aus der Privatsammlung von T. Kutscheruk ergänzt. Es handelt sich hierbei um Statuetten und Geschirr bspw. aus den Porzellanfabriken von Karl Schneider Erben, der Weimarer Porzellanmanufaktur und der Porzellanfabrik Martinroda Friedrich Eger & Co. Der Einführungstext zu diesem Virtuellen Rundgang steht den Online-Besuchern in drei Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch und Russisch.

Alle weiteren digitalisierten Objekte mit russlanddeutschem Themenbezug aus den fünf Ländern – Argentinien, Kasachstan, Russland, Ukraine und Usbekistan – findet der Leser und die Leserin unter diesem Link.

Neues Buch aus dem BKDR Verlag

„Der tapfere Michel und die schöne Ammi“

Mit einem Nachwort von Dr. Olga Litzenberger.

Mit dem Märchen „Der tapfere Michel und die schöne Ammi“ von Elly Frey eröffnet der BKDR Verlag die neue Reihe mit dem Titel „Märchen für Groß und Klein“. Das erste Buch dieser Reihe erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Ammi und Michel aus dem ehemaligen wolgadeutschen Dorf Mariental. Michel verliebt sich in die schöne Ammi, doch eine dunkle Macht bedroht bald ihre Heimat. Mariental wird von Nomaden überfallen. Viele Bewohner werden in die Sklaverei verschleppt. Auch Michel gerät schließlich in die Gefangenschaft eines bösen Khans. Mit Mut, Liebe und Treue kämpft er gegen das Böse. Immer wieder und jeden Tag verfolgt ihn die Frage: Wird die schöne Ammi auf ihn warten? Erst nach vielen Jahren gelingt ihm die Flucht …

Warum die neue Märchenreihe?

Das Märchen „Der tapfere Michel und die schöne Ammi“ basiert auf einer Volkssage der Wolgadeutschen. Es ist ein Märchen über Tapferkeit, Freundschaft und die Hoffnung, die selbst in den schwierigsten Zeiten nicht erlischt, ein Epos über die Verbundenheit mit nationalen Traditionen und die Liebe zum eigenen Volk. Diese Reihe bietet einen neuen Blick auf das Volksmärchen als Aspekt des kulturellen Erbes. Die vorgestellten Werke stützen sich auf den historischen Kontext und reale Figuren, die als Prototypen der Haupthelden dienen. Jedes Märchen der Reihe wird einen Kommentar für Erwachsene enthalten, der sich auf historische Quellen stützt. Ziel des Projektes ist es, den Leserinnen und Lesern noch einmal bewusst zu machen, dass die Kinderliteratur ein wichtiger Teil der Kultur ist und dass sich hinter den idealisierten und ausgeschmückten Inhalten der Märchen häufig wahre historische Begebenheiten verbergen. Auf der Internetseite www.bkdr.de (unter Publikationen – Print) können Sie eine Leseprobe aus diesem Märchenbuch als PDF abrufen. Ins Deutsche übertragen wurde das Buch von Carola Jürchott.

Bestellnummer: 9622, Hardcover, Format DIN A4, 76 S. in Farbe. Gedruckt auf hochwertigem Bilderdruckpapier, Preis: 16,- EUR.

Bestellungen sind per E-Mail kontakt@bkdr.de oder Tel.: (+49)911/89219599 möglich. Den aktuellen Bestellkatalog des BKDR Verlags finden Sie unter diesem Link.