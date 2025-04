Das Bundesland Hessen spielt als Verkehrs- und Finanzzentrum Deutschlands eine wichtige Brückenfunktion für die Entwicklung der Handels-, Wirtschafts- und Investitionsbeziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland. Dies bestätigte das viel besuchte Forum „Kazakhstan Investment Day 2025“ in Frankfurt am Main, an dem eine repräsentative kasachische Delegation unter der Leitung des Ersten Stellvertretenden Premierministers Kasachstans Roman Sklyar teilnahm.

An der Veranstaltung nahmen rund 200 Personen aus Behörden, Geschäftskreisen und Fachkreisen teil. Gemeinsame Veranstalter des Forums waren der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft und die AKA-Bank in Frankfurt am Main, ein bereits 1952 gegründetes Spezialinstitut für deutsche und europäische Handels- und Exportfinanzierungen, an dem derzeitig 17 Finanzinstitute aus Deutschland beteiligt sind.

Das Forum umfasste Podiumsdiskussionen zu den Themen „Chancenmarkt Kasachstan – Investitions- und Finanzierungsmöglichkeiten“ sowie „Rohstoffversorgung und Logistik für die Erschließung neuer Märkte“.

Die Referenten betonten das große Interesse der deutschen Wirtschaft am weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Kasachstan und die Bereitschaft, ihre Präsenz auf dem dortigen Markt zu erhöhen.

Bundesland Hessen mit einer wichtigen Funktion

In diesem Zusammenhang kann das Bundesland Hessen, in dem führende deutsche Finanzinstitute wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, die KfW und die Frankfurter Wertpapierbörse ihre Unternehmenszentralen haben, als wichtige Plattform für die Suche nach potenziellen Partnern und Investoren für die Umsetzung gemeinsamer Projekte dienen.

Während seines Aufenthalts in Frankfurt traf der Erste Vizepremier Sklyar auch mit dem Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales und Entbürokratisierung Manfred Pentz, zusammen.

Während des Gesprächs informierte Minister Pentz über die Entscheidung der hessischen Landesregierung, in den kommenden Monaten eine Wirtschaftsdelegation unter seiner Leitung nach Kasachstan zu entsenden, um konkrete Schritte für Investitionen in vielversprechende und für beide Seiten vorteilhafte Projekte zu besprechen.

Weitere Entwicklungen in Aussicht

Die Seiten tauschten sich über den Stand der handelspolitischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und dem Bundesland Hessen aus und erörterten Perspektiven für deren weitere Entwicklung.

Darüber hinaus gab es ein Treffen der Delegation aus Kasachstan mit Michael Harms, dem Ko-Vorsitzenden des Deutsch-Kasachischen Wirtschaftsrates und Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft e.V., sowie eine Reihe von bilateralen Treffen mit deutschen Unternehmen.

Hessen ist eines der wirtschaftlich am stärksten entwickelten Bundesländer Deutschlands. Mit einem BIP von 370 Milliarden Euro im Jahr 2024 hat Hessen einen Anteil von fast 9 % an der gesamten Wirtschaftskraft Deutschlands. Hessen liegt an Deutschlands wichtigster Wasserstraße, dem Rhein, und der Frankfurter Flughafen ist einer der größten und verkehrsreichsten Flughäfen Europas. Das Rhein-Main-Gebiet hat nach dem Ruhrgebiet die höchste Industriedichte in Deutschland mit einem hohen Anteil an chemischer und pharmazeutischer Industrie sowie der Automobilindustrie.

Quelle: gov.kz