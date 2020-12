Werte Leser!

Das schwierige Jahr 2020, welches für die gesamte Weltgemeinschaft zu einer echten Bewährungsprobe wurde, ist zu Ende gegangen. Trotz aller Schwierigkeiten haben wir es ohne Verluste überstanden und konnten Sie mit aktuellen und interessanten Materialien aus dem Leben der Deutschen Kasachstans erfreuen. Wir sind dankbar, dass Sie die ganze Zeit hindurch mit uns waren. Wie die Statistiken zeigen, wächst die Aktivität unserer Leserschaft von Monat zu Monat.

Die Multimedia-Inhalte, die Informationen aus den Regionen, die Beispiele erfolgreicher Integration in Deutschland und natürlich die Perspektiven für die Jugend, all dies fand regelmäßig Ihre Aufmerksamkeit und fand in Ihren Herzen Anklang.

Im Laufe des Jahres konnten wir trotz der restriktiven Karantänemaßnahmen einige Regionalgesellschaften der Deutschen „Wiedergeburt“ besuchen. Nur-Sultan, Taraz, Karaganda, Atyrau und Zhezkazgan öffneten uns mit großer Freude die Türen ihrer Gesellschaften, was es uns ermöglichte, eine Reihe interessanter Materialien vorzubereiten.

Das Kennenlernen „vor Ort“ hat dazu beigetragen, ebenjenen kolossalen Arbeitsaufwand mit eigenen Augen zu sehen, der von den Gesellschaften der Deutschen in den Regionen gestemmt wird, und all dies auf den Seiten der Zeitung und im Internetportal wiederzugeben. Und diese positiven Erfahrungen werden wir mit großer Freude im kommenden Jahr fortführen, was zweifellos die Konsolidierung begünstigen wird – ebenjene edle Mission, die von der Gesellschaftlichen Stiftung der Deutschen „Wiedergeburt“ erfüllt wird.

Liebe Landsleute, wir gratulieren Ihnen herzlich zu allen bevorstehenden Feiertagen. Wir wünschen Ihnen und ihren Familien ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Möge nichts Ihr Leben im kommenden Jahr betrüben!

Mit herzlichen Grüßen, die Redaktion der Deutschen Allgemeinen Zeitung

