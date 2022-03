Am Sonntag, dem 27. März 2022, hat das Herz von Eugen Hildebrand aufgehört zu schlagen. Er war ein langjähriger Mitarbeiter der Deutschen Allgemeinen Zeitung.

Eugen Hildebrand (links) mit Kollegen

Es ist unglaublich schwer, über unsere Koryphäe – und genau so wurde er in der Redaktion genannt – in der Vergangenheitsform zu sprechen. Es schien, als würde er immer bei uns sein – ein wahrer Hüter der deutschen Kultur, Literatur und Muttersprache, ein talentierter Mentor und ein Profi auf seinem Gebiet. Er widmete sein ganzes Leben der redaktionellen Arbeit. Nachdem er 1966 zum Team gestoßen war, blieb er für immer hier. Auch in den schwierigsten Zeiten, als in den 90er Jahren fast alle Mitarbeiter auswanderten und der Mangel an finanziellen Mitteln das Blatt an den Rand des Überlebens brachte, blieb er seiner Lieblingszeitung treu.

Das Leben von Eugen Hildebrand war dem Dienst an der deutschen Kultur, der Geschichte seines Volkes und seiner Sprache gewidmet. Das Spektrum seiner Interessen war äußerst breit – er war ein Liebhaber der Geographie, Genealogie, Religionswissenschaft, Kulturgeschichte, ein Kenner und Liebhaber der Fotografie. Aber seine größte Liebe war schon immer die Heimatgeschichte. Er konnte stundenlang über den Ort sprechen, an dem er geboren und aufgewachsen ist, und trotz seines fortgeschrittenen Alters besuchte er jedes Jahr seine Heimat. Mit Begeisterung beschäftigte er sich mit Recherchen, die er in der örtlichen Heimatzeitung veröffentlichte.

Seine Arbeitseinstellung hat immer Bewunderung hervorgerufen – trotz seines gewaltigen Erfahrungsreichtums und seines Wissensschatzes hat Eugen Hildebrand nie eine Gelegenheit ausgelassen, sich selbst weiterzubilden. Seine ständigen Begleiter, Helfer und Freunde waren Bücher, und die Weiten des Internets lieferten neue Denkanstöße.

Eugen Hildebrand war ein subtiler Kenner des Wortes, setzte sich beherzt ein für den Schutz der deutschen Sprache vor einer übermäßigen Verwendung von Anglizismen, und verteidigte kompromisslos die Regeln der deutschen Rechtschreibung.

So wird er in unseren Herzen bleiben – ein Mann mit brillantem Intellekt und großer Gelehrsamkeit, ein unermüdlicher Forscher und Wissenschaftler, der seiner auserwählten Sache treu diente. Mit heller und freudiger Erinnerung denken wir an Eugen Hildebrand.

DAZ