Laut dem jährlichen Global Peace Index (GPI) ist Kasachstan in diesem Jahr als das friedlichste Land in Zentralasien anerkannt worden und verzeichnet den größten Anstieg des Friedensniveaus in der Region. Generell war die zentralasiatische Region die einzige, in welcher der Grad der Friedlichkeit im Laufe des Jahres eher zu- als abnahm, wobei sich die durchschnittliche Friedfertigkeit in der Region um 0,6 Prozent verbesserte. Neben Kasachstan sind auch Usbekistan, Tadschikistan und Kirgisistan friedlicher geworden.

Im Vergleich zum letzten Jahr verbesserte sich Kasachstan in der Weltrangliste insgesamt um 10,8 Prozent, was zu einem Anstieg in der Rangliste von Platz 78 auf Platz 59 hinter Costa Rica (Platz 58) führte. „Kasachstan verzeichnete Verbesserungen in allen Bereichen, wobei die deutlichsten Verbesserungen bei gewalttätigen Demonstrationen, der Intensität interner Konflikte, der Abwesenheitsrate von Kernwaffen und schweren Waffen sowie den Waffenimporten zu verzeichnen waren. Der Rückgang der Zahl der Demonstrationen spiegelt die geringere Gefahr von Konflikten und inneren Unruhen im vergangenen Jahr wider“, heißt es bei den Experten. Usbekistan nimmt im Rating die Nummer 60 direkt hinter Kasachstan ein, Tadschikistan liegt auf dem 71. Platz, Kirgisistan auf Platz Nummer 77 und Turkmenistan auf dem 82. Platz.

Der GPI wird jährlich in Zusammenarbeit mit der britischen Zeitschrift The Economist von einer internationalen Gruppe von Friedensexperten, Friedensinstituten, Expertenkommissionen sowie dem Zentrum für Frieden und Konfliktstudien der Universität Sydney erstellt und veröffentlicht.