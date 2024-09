Vergangene Woche fand im Gebäude der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Republik Kasachstan die offizielle Eröffnung des Kasachisch-Deutschen Zentrums für Wissenschaften statt. Die Initiierung und Gründung nahm die Deutsch-Kasachische Universität (DKU) in Almaty auf sich.

Der Eröffnung des Zentrums ging die Unterzeichnung eines Memorandums zwischen der DKU und der Nationalen Akademie der Wissenschaften voraus, der weitere Gesprächen über die geplante Zusammenarbeit und Diskussionen über die Aufgabenverteilung folgten. Beide Parteien haben seither viel Arbeit geleistet, um die Eröffnung des Zentrums zu ermöglichen.

Gemeinsam Forschung betreiben

Die Eröffnungsfeier begann mit Begrüßungsreden des Präsidenten der Nationalen Akademie der Wissenschaften von Kasachstan, Professor Dr. Achylbek Kurischbajew, und des Präsidenten der DKU, Professor Dr. Wolrad Rommel. Beide betonten die strategische Bedeutung des neuen Zentrums für den Ausbau der wissenschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern sowie für die Durchführung gemeinsamer Forschungsprojekte und Innovationen in verschiedenen Wissenschaftsbereichen.

Anschließend wurde ein symbolisches rotes Band durchschnitten und das offizielle Abkommen über die Gründung des Kasachisch-Deutschen Zentrums für Wissenschaften mit dem Ziel einer Intensivierung der Forschungskooperation zwischen beiden Ländern unterzeichnet.

Die Veranstaltung endete mit einem Arbeitstreffen mit der Delegation der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die DFG ist eine Selbstverwaltungsorganisation der Wissenschaft in Deutschland und dient der Wissenschaft in all ihren Bereichen durch die Förderung von Forschungsprojekten an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft. Bei dem Treffen wurden die Aussichten für den Ausbau der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und Deutschland erörtert sowie Möglichkeiten für die gemeinsame Finanzierung von Forschungsprojekten und Vernetzungsinitiativen für Wissenschaftler aus beiden Ländern.

Es wird erwartet, dass das Kasachisch-Deutsche Zentrum für Wissenschaften zu einer wichtigen Plattform für die Durchführung fortgeschrittener Forschungsprojekte wird, die zur Stärkung der akademischen und wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Kasachstan und Deutschland sowie zur Entwicklung langfristiger internationaler Wissenschaftspartnerschaften beiträgt.

DAZ