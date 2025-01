Eine neue Rangliste der „stärksten“ Pässe der Welt, der Global Passport Power Ranking 2025, wurde veröffentlicht. Kasachstan befindet sich in dieser Rangliste auf Platz 52 von 95, zwischen Guyana und Thailand. Kasachstanische Staatsangehörige können 46 Länder ohne Visum besuchen, in 50 weiteren Ländern gibt es das „Visa on arrival“. Für die verbleibenden 102 Länder müssen Visa beantragt werden. Somit liegt der Mobilitätsindex des kasachstanischen Passes bei 95 Punkten.

Im letzten Jahr befand sich Kasachstan noch auf Platz 54. Die Staaten Usbekistan und Kirgisistan teilen sich gemeinsam mit dem Inselstaat Kuba den 68. Platz. Tadschikistan belegt Platz 72, Turkmenistan bildet innerhalb Zentralasiens das Schlusslicht auf Platz 76.

Die Liste wird von Staatsbürgern der Vereinigten Arabischen Emiraten angeführt, die für 133 Länder kein Visum benötigen. Inhaber eines deutschen Reisepasses belegen mit weiteren europäischen Staaten den dritten Platz.

Der Passport Index ist ein interaktives Pass-Ranking-Tool, der alle Staaten der Welt erfasst. Er wurde von Arton Capital entwickelt und ist die einzige globale Echtzeit-Rangliste der Reisepässe der Welt, die so oft aktualisiert wird, wie neue Visumbefreiungen und Änderungen eingeführt werden. Die Daten der Rangliste basieren auf offiziellen Informationen von Regierungen, die in Echtzeit durch weitere, mittels Crowdsourcing gewonnene Informationen sowie durch eigene Recherchen in glaubwürdigen Quellen ergänzt werden.