In diesem Artikel stellen Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen der Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology in Almaty ihre Themen vor, die sie für die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom – Zweite Stufe (DSD II) vorbereitet haben.

Globale Wasserkrise

Die globale Wasserkrise beschreibt den Zustand, in dem die bestehende Wasserversorgung nicht ausreicht, um die Bedürfnisse der Menschen zu decken. Gründe für diese Krise sind nicht nur klimatische Veränderungen, sondern auch andere Faktoren wie die Verschwendung von Wasser und die Umweltverschmutzung.

Die globale Wasserkrise erfordert gemeinsame Anstrengungen auf internationaler und lokaler Ebene. Es liegt in unserer Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, um eine nachhaltige Wasserversorgung für die Zukunft zu gewährleisten. Jeder von uns kann seinen Teil dazu beitragen, indem man beim Wasserverbrauch spart und sich für den Schutz unserer Wasserressourcen einsetzt. Aliaskar Bekbolat

Umweltverschmutzung

Umweltverschmutzung hat viele negative Folgen. Schmutzige Luft kann zu Krankheiten wie Asthma oder Lungenkrebs führen. Verschmutztes Wasser gefährdet die Gesundheit von Menschen und Tieren, während verschmutzte Böden die Landwirtschaft zerstören und die Nahrungskette belasten. Die Hauptursachen der Umweltverschmutzung liegen im Verkehr, der Industrie, der Energieproduktion, wenn zum Beispiel Abfälle nicht richtig behandelt werden, chemische Düngemittel übermäßig eingesetzt werden, Abwasser und chemische Abfallstoffe nicht ausreichend gereinigt werden.

Um die Probleme der Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung effektiv zu lösen, sind gemeinsame Maßnahmen notwendig, die alle drei Bereiche gleichzeitig betreffen. Damira Kozhakhmetova

Globalisierung und Folgen für Kultur

Die Globalisierung bietet sowohl Chancen als auch Herausforderungen für die Kultur. Sie bereichert uns durch den Austausch von Ideen und Traditionen, aber sie kann auch zu einem Verlust der kulturellen Identität führen, worunter man die Merkmale einer Kultur, wie Sprache, Bräuche und Traditionen versteht, die eine Gesellschaft einzigartig machen. Das bedeutet, dass man die Globalisierung mit Bedacht erleben sollte, um eigene kulturelle Werte zu bewahren, während man gleichzeitig von der Vielfalt anderer Kulturen profitiert. Aikerim Zhexenbinova

Nachfrage nach Feminismus

Feminismus zielt darauf ab, die Rechte und Möglichkeiten von Frauen zu fördern und Diskriminierung und Ungerechtigkeit aufgrund des Geschlechts zu bekämpfen.

Die Entwicklung des Feminismus hat sich im Laufe der Geschichte durch verschiedene Phasen und Strömungen bewegt. Die erste Folge vom Feminismus ist wahrscheinlich der Zugang zu höheren Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. Bessere Arbeitsbedingungen und gleiche Löhne für Frauen und Männern werden vom Feminismus beeinflusst. Heute ermöglichen Online-Plattformen und soziale Medien, feministische Ideen global zu verbreiten und Bewegungen zu unterstützen. Karina Oleinik

Digitale Bildung

Ein zentrales Argument für digitale Bildung ist ihre Flexibilität. Das Lernen kann unabhängig von Zeit und Ort erfolgen, was gerade in einer zunehmend vernetzten Welt relevant ist. Ein weiteres starkes Argument ist die Kostenreduzierung: Digitale Ressourcen verringern den Bedarf an vielen Materialien. Digitale Bildung ermöglicht einen nahezu grenzenlosen Zugang zu hochwertigen Informationen, etwa über Online-Bibliotheken und Lernplattformen.

Aber das reale Klassenzimmer bleibt ein unersetzbarer Bestandteil des Bildungssystems. Es fördert die persönliche Kommunikation und ermöglicht kooperatives Lernen. Akbota Konakbayeva

Anwendung der künstlichen Intelligenz in der Medizin

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich von einer theoretischen Idee zu einer praktischen Technologie entwickelt, die in vielen Bereichen eingesetzt wird – insbesondere in der Medizin.

Maschinelles Lernen ist ein Bereich der KI, das sich mit Algorithmen selbst verbessern kann. Diese Technologien werden zunehmend in der Medizin eingesetzt, um Diagnosen zu unterstützen und Behandlungsverfahren zu optimieren.

KI-Bots wie Chat GPT helfen, Psychotherapien präziser zu planen, indem sie mentale Krankheiten schneller und genauer erkennen. Mit Hilfe von KI können Krankheiten wie Krebs in frühen Stadien erkannt werden. Durch die Analyse großer Datenmengen erkennt die KI jene Symptome und Muster, die für Menschen oft unsichtbar bleiben.

Was gegen einen uneingeschränkten Einsatz der KI in der Medizin spricht, sind Datenschutzbedenken der Patienten. Gauhar Assanbay

Negativer Einfluss von Diabetes mellitus

Diabetes mellitus wird hauptsächlich in Typ 1 und Typ 2 unterteilt. Während Typ-1-Diabetes eine Autoimmunerkrankung ist, die oft schon in der Jugend auftritt, ist Typ-2-Diabetes meist auf falsche Ernährung zurückzuführen. Beide Formen führen langfristig zu verschiedenen Problemen wie Nierenschäden, Neuropathie und einem erhöhten Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Die Heilung von Diabetes Typ-2 könnte in der Zukunft durch neue technologische Entwicklungen erreicht werden, wobei Therapien mehr auf den individuellen genetischen Hintergrund und den Lebensstil des Patienten zugeschnitten werden. Dana Nurtay

Ist Vegetarismus gesund?

Laut einer Studie kann eine vegetarische Ernährung dazu beitragen, das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck und Diabetes zu reduzieren, da viele Vegetarier generell mehr auf eine gesunde Lebensweise achten. Aber eine unausgewogene vegetarische Ernährung kann zu einem Mangel an bestimmten Nährstoffen wie Vitamin B12, Eisen, Zink und Omega-3-Fettsäuren führen. Es erfordert daher eine sorgfältige Planung, um trotz eines Verzichts auf Fleisch und Fleischprodukte sicherzustellen, dass alle notwendigen Nährstoffe aufgenommen werden. Vegetarismus kann gesund sein, sofern alle benötigten Nährstoffe in der Ernährung berücksichtigt werden. Yeldana Nurzhankyzy

Stress und Leistungsdruck unter Jugendlichen und Kindern

Ein wichtiger Grund für Stress bei Schülern ist eine hohe schulische Belastung, wodurch viele Jugendliche kaum Zeit für Erholung oder Freizeitaktivitäten finden. Daneben entsteht Leistungsstress bei Jugendlichen oft auch durch überhöhte Erwartungen seitens der Eltern. Der nächste mögliche Grund für Stress ist der übermäßige Gebrauch sozialer Medien.

Anhaltender Stress führt zu Schlafstörungen und Kopfschmerzen, wodurch das Immunsystem geschwächt wird und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Ein dauerhafter Stress kann zu Angstzuständen und Depressionen führen. Jugendliche sollten Entspannungstechniken wie Meditation, Yoga oder regelmäßige Pausen in ihren Alltag integrieren, um Stress abzubauen. Inkar Khaltayeva

Effektive Zeitnutzung

Es gibt drei Ursachen für falsches Zeitmanagement: Prokrastination, Multitasking und fehlende Prioritätensetzung.

Die Prokrastination ist das ständige Aufschieben von Dingen auf später, was zu Stress, Zeitmangel und schlechten Ergebnissen führt.

Viele Menschen glauben, dass sie Zeit sparen, wenn sie an mehreren Aufgaben gleichzeitig arbeiten. Untersuchungen zeigen jedoch, dass Multitasking die Effizienz der Arbeit insgesamt und die Konzentration auf Besonderheiten reduziert.

Und ohne klare Ziele und klare Reihenfolge, die üblicherweise im Ergebnis einer Prioritätenbestimmung festgelegt wird, kommt man leicht vom Weg ab und arbeitet oft an den falschen Dingen.

Ein effektives Zeitmanagement ist der Schlüssel zum Erfolg. Es erfordert Disziplin und Praxis, aber mit den richtigen Techniken, wie z.B. die SMART-Methode, die Pomodoro-Technik und die Eisenhower-Matrix, kann man Zeit effektiv nutzen. Romina Tyan

Einfluss der Medien auf Jugendliche

Jugendliche nutzen soziale Medien, um Informationen, Unterhaltung und Kommunikation zu finden. Aber die Informationen, die sie in den sozialen Netzwerken finden, können falsch und gefährlich sein. Zu den Hauptgefahren zählen Fake News, Cybermobbing und Technologiesucht. Fake News stellen eine wachsende Herausforderung für Jugendliche dar, da solche Falschmeldungen durch soziale Medien leicht verbreitet werden und oft schwer von verlässlichen Informationen zu unterscheiden sind. Jugendliche besitzen häufig zu wenig Erfahrung und kritische Medienkompetenz, um die Glaubwürdigkeit von Informationen aus dem Internet beurteilen zu können.

Um junge Menschen vor den negativen Einflüssen der Medien zu schützen, sollte man auf Medienkompetenz anstatt auf Verbote setzen. Yelizaveta Partolina

Der Artikel entstand mit Unterstützung von J. Tokhtarova.