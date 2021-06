Eine Schachfigur wurde aufs falsche Feld eingezeichnet. Wohin gehört sie wirklich? Wie lautete nun der letzte Zug in dieser Partie?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Wenn der La4 falsch eingezeichnet wäre und also noch auf f1 stünde, hätte der Te7 (bzw. Tf2) seinen Königsflügel nie verlassen können. Also steht dieser wL richtig. Daraus folgt: Be2 oder Bg2 sitzt falsch! – Be2 sitzt richtig, da nicht beide K im Schach stehen können. Also sitzt Bg2 falsch. Mangels Schlagfälle kann dieser wB nicht hinter dem sBg3 auf der g-Linie sitzen. Er musste also auf die f- oder h-Linie geschlagen haben. Legal passt er jetzt nur noch auf Feld h7. – Letzter Zug: Td7-e7+.