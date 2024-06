Wer sind die unbekannten Schachfiguren auf den markierten Feldern?

sLc8 wurde auf seinem Grundfeld geschlagen. Da es keine weiteren Schlagfälle gab, stehen sich alle Bauern normal gegenüber. Also:. – Die sT konnten ihre schwarze Bauernkette nicht überwinden. Also:. – sKb4 und wKc2 bzw. wKd2? Die schwarzfeldrigen Läufer sind nicht mehr unterzubringen. Das Gleiche gilt für sKc2 und wKb4 (plus wBc5). Daraus folgt:(im Läuferschach stehend),. Und daraus folgtund. – Weiß bot zuletzt Schach (z.B.) mittels wKd3-d2+ (Abzugsschach aufgrund sDe1-e4+).

