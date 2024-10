Wer sind die sechs Unbekannten auf den markierten Feldern?

Brauchen Sie noch Hilfe beim Lösen des Rätsels? Hier können Sie das moderne kleine Schach-Lehrbuch „Ich spiel dann mal Schach“ von Peter Krystufek als PDF-Datei herunterladen.

Insgesamt gab es 4 Schlagfälle. Der wK passt legal nur auf a2/b1, der sK nur auf a2/b1/b3. Daraus folgt: wKb1, sKb3. Der letzte Zug war nun sBd3xc2+. Auf c2 konnte nur ein wS gestanden haben, also hatte Weiß einst umgewandelt (auf e8 in wS). Der schwarze e-Bauer (jetzt auf c2) schlug (z.B.) wD und wS. Der schwarze b-Bauer schlug einst den wL auf der a-Linie. Der schwarze g-Bauer konnte auf h1 umwandeln (in sS, hierzu weißen h-Bauern geschlagen), wodurch alle 4 machbaren Schlagfälle erklärt sind. Daraus folgt: wTa2. – sTe3? sLe1 wäre ein (illegaler) Wandlungsläufer. Daraus folgt: sTe1, sLe3, sLe6.