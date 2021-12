Das Unternehmen Green Eco vertreibt nicht nur gesunde Produkte, sondern gibt auf seiner Seite auch Tipps für die Zubereitung. Unser Autor hat zwei Rezepte ausprobiert.

In einer Zeit, in der die ganze Welt unter Quarantäne stand, haben viele Menschen ihre Einstellung zur Ernährung überdacht. Gesunde Ernährung und gesunde Lifestyle–Trends werden immer beliebter. Kasachstan ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Einer der führenden Hersteller von grünen Produkten in Almaty und vielen anderen Städten des Landes ist das Unternehmen „Green Eco“, das sich in der Nähe von Almaty befindet. Es positioniert sich als Produzent von stets frischem und natürlichem Grünzeug. Seine Produkte sind in den Regalen vieler Supermärkte zu finden.

„Green Eco“ arbeitet auch aktiv mit den Verbrauchern zusammen. Es gibt einen Instagram–Account, auf dem nützliche Tipps und Geschichten über das Unternehmen gepostet werden. Auf der Firmen-Website „greeneco.kz“ gibt es zudem die eine eigene Kategorie „Rezepte“, in der die Verbraucher viele nützliche Zubereitungsideen finden und etwas über die Verwendung der Produkte erfahren können. Für unseren Artikel haben wir zwei Rezepte selbst ausgewählt und ausprobiert.

*Für die Zubereitung der Gerichte wurden Green Eco-Produkte verwendet. Alle Gerichte wurden genau wie in den Rezepten beschrieben zubereitet.

Cholesterin-Smoothie

Das erste Rezept, um das es geht, ist der Cholesterinsenkungs-Smoothie. Der ungewöhnliche Name kommt daher, dass das Getränk Produkte enthält, deren positive Eigenschaften den Cholesterinspiegel im Körper auf einem normalen Niveau halten. Für die Zubereitung benötigen Sie:

Apfel – 1-2 Stück;

Sellerie – 2-3 Zweige;

Eichblattsalat – 1 Bündel;

Gurke – 2-3 Stück.

Schneiden Sie den Apfel, den Sellerie, die Gurke und den Eichblattsalat in beliebig große Stücke. Sie können dann einen Entsafter verwenden oder alles in einem Mixer zerkleinern. Wenn Ihnen die Konsistenz zu sämig ist, können Sie ein wenig Wasser hinzufügen. Sie können auch ein paar Tropfen Zitronensaft hinzufügen.

Trotz der großen Vielfalt an Zutaten hat der Smoothie einen ausgeprägten Selleriegeschmack und Geruch. Deshalb sollten Sie bedenken, dass Kinder ihn wahrscheinlich nicht mögen werden. Aber er enthält eine große Menge an Vitaminen und ist ein guter Immunverstärker, so dass er im kalten Herbst und Winter sehr nützlich sein wird. Die Zubereitung ist sehr einfach und nimmt nur fünf Minuten oder weniger in Anspruch, was für ein schnelles Frühstück sehr praktisch ist. Zudem ist der Smoothie sehr reichhaltig und nahrhaft. Dieses Rezept ist auf jeden Fall empfehlenswert.

Fettuccine mit Pestosauce

Das nächste Rezept, über das wir sprechen möchten, ist die Pestosauce. Pesto ist auf der ganzen Welt sehr beliebt. Nicht nur wegen seiner Vielseitigkeit, sondern auch, weil die Zutaten immer auf dem Markt erhältlich sind. Die einfach zuzubereitende Sauce eignet sich hervorragend als Dressing für Gerichte.

Zutaten für die Sauce:

Basilikum – 1-2 Bündel;

Parmesankäse oder ein anderer Hartkäse – 50 Gramm;

Knoblauch – 2-3 Nelken;

Pinienkerne – 30 Gramm;

Olivenöl – 100-150 ml.

Sie können auch Petersilie, Spinat oder Koriander nach Geschmack hinzufügen.

Die Zubereitung ist wie folgt: Basilikum waschen, Blätter von den Stielen trennen und trocknen. Den Käse auf einer feinen Reibe reiben. Den Knoblauch schälen und grob hacken. Alle Zutaten in einen Mixer zugeben, die Pinienkerne hinzufügen, das Olivenöl langsam einfließen lassen und pürieren.

Die Sauce selbst ist bitter und leicht säuerlich. Pesto wird nicht als eigenständiges Gericht verspeist. Er wird zum Würzen von ersten und zweiten Gängen sowie von verschiedenen Nudelsorten verwendet. Deshalb haben wir Pasta-Pesto gekocht. Es ist ein sehr beliebtes und leckeres Gericht. Für die Zubereitung braucht man neben Pesto auch:

Spaghetti fettuccini;

Hähnchenfilet – 1 Stück;

Kirschtomaten – 50 Gramm oder eine normale Tomate.

Die Hähnchenfilets in Olivenöl anbraten, bis es fertig ist, dann die Tomaten hinzufügen. Das Wasser auf das Feuer stellen und ein wenig Salz hinzufügen. Sobald das Wasser zum Kochen kommt, Fettuccine hinzufügen und etwa 7-8 Minuten kochen, dann abgießen. Die Spaghetti und die Pestosauce zum Hähnchenfleisch zugeben und gut vermischen. Nach etwa 5 Minuten ist das Gericht fertig. Wenn Sie möchten, können Sie Käse reiben und das fertige Gericht mit Kräutern garnieren. Guten Appetit!

Wir haben an unserem Beispiel gezeigt, dass Gerichte mit Grünzeug als Hauptzutat köstlich und zugleich gesund sein können.

Yessugekhan Sabitov

Dieser Beitrag ist im Rahmen eines Projekts entstanden, das vom Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.