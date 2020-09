Wir laden junge Wissenschaftler zur Teilnahme am kulturhistorischen Seminar ein!

Vom 13. bis 14. Oktober findet das jährliche kulturhistorische Seminar für junge Wissenschaftler aus Russland und Deutschland, die sich mit dem kulturellen und historischen Erbe der Russlanddeutschen beschäftigen, statt. Das Seminar findet erstmals im Webinar-Format statt. Bis zum 20. September werden Anmeldungen zur Teilnahme am Seminar angenommen. Für die Teilnahme füllen Sie ein Anmeldeformular aus.

Während des Seminars werden Wissenschaftler, Kulturschaffende sowie Vertreter der Zivilgesellschaft ihre Projekte und Praktiken zur Bewahrung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen vorstellen.

Das Hauptziel des jährlichen Seminars ist die Bewahrung, Entwicklung und Popularisierung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen durch die Förderung verschiedener Generationen von Forschern aus Russland und Deutschland zur Durchführung wissenschaftlicher Forschungen auf diesem Gebiet.

Das Seminarprogramm wird sowohl Plenarsitzungen – Berichte von Experten auf dem Gebiet der Kulturwissenschaften und Geschichte – als auch Arbeitsgruppen zu folgenden Themen umfassen:

– Kultur- und Literaturerbe der Russlanddeutschen in der Gegenwartsliteratur

– Museen, Sammlungen und Bibliotheken: Neue Realitäten und Perspektiven;

– Materielles Erbe der Russlanddeutschen in modernen Formaten und neuen Kommunikationsmitteln;

– Die Russlanddeutschen in Informationsmedien: aktueller Stand und Weiterentwicklung;

– Bühne, Kinoleinwand, Bildschirm: russlanddeutsche Themen in Formen der darstellenden Künste als Mittel des interkulturellen Dialogs;

– Vermittlungsarbeit der Selbstorganisationen im Kontext des Erhalts und der Pflege ihres Kulturerbes und der Erinnerungskultur.

Die Veranstalter des Projekts: Ein Projekt des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur (IVDK) und des Kulturreferats für Russlanddeutsche im Museum für Kulturgeschichte der Russlanddeutschen, in Kooperation mit dem Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte, der Internationalen Assoziation zur Erforschung der Geschichte und Kultur der Russlanddeutschen, dem Institut für Ethnokulturelle Bildung – BiZ, dem Jugendring der Russlanddeutschen (JDR) sowie dem Jugend- und Studentenring der Deutschen aus Russland (JSDR e.V.).

IVDK-Pressedienst

pressestelle@ivdk.ru

+7 909 309 3310