Seit fünf Jahren schreiben Schülerinnen und Schüler der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie in Almaty Artikel für die DAZ. Heute blicken Schülerinnen und Schüler und die ehemaligen auf die kreative Erstellung der Texte für die DAZ zurück.

„Gesunder Schlaf: Schlüssel zur Gesundheit“ hieß mein Text für die Deutsche Allgemeine Zeitung und so auch mein Thema für die Deutschsprachprüfung (DSD II). Für mich war die Erstellung des Artikels für die DAZ ein Versuch, mit dem ich meine Recherchen und Gedanken richtig zu sammeln versuchte und eine Art Rezension in der Form einer Korrektur der grammatikalischen, lexikalischen Ungenauigkeiten meines Artikels von deren Redakteuren bekommen konnte. Vielen Dank an die DAZ für die Möglichkeit die Artikel zu schreiben. Dies hat mir die Art und Weise aufgezeigt, wie man seine eigene Meinung schön und deutlich äußern kann. Tamerlan Kudaibergenov, Zahnmedizinstudent, Universität Leipzig

Das Verfassen von Artikeln für die Deutsche Allgemeine Zeitung war eine schöne Erfahrung, die mich sowohl sprachlich als auch persönlich weitergebracht hat. Besonders spannend waren Themen zu aktuellen gesellschaftlichen Fragen, kulturellen Veranstaltungen und Bildung. Am meisten hat mich jedoch die Verantwortung beeindruckt, die mit dem Schreiben journalistischer Texte einhergeht: Ich musste auf die Qualität und Zuverlässigkeit der Inhalte, die Grammatik und die Flüssigkeit des Textes achten. Obwohl es manchmal stressig und ungewohnt war, habe ich die Sprache aktiv angewendet – und darauf bin ich stolz. Amina Kozhamkulova, Studentin, TU München

Das Thema Haustiere hat mich inspiriert und mir die Möglichkeit gegeben, warme und interessante Momente aus unserem Leben mitzuteilen. Ich habe zwei Hunde und einen Kater und liebe meine Haustiere sehr. Über meinen Kater Kuzya zu schreiben, hat mir besonders große Freude bereitet. Das Schreiben über Haustiere hat mir geholfen, meine Gefühle auf Deutsch besser auszudrücken und meinen Wortschatz zu erweitern. Zhanibek Akhmetov, Informatikstudent, TU Dresden

Unser Team hat über das Thema Tierschutz mit großem Interesse geschrieben. Zuerst haben wir zum Thema die offiziellen Tierschutzgesetze in Deutschland und Kasachstan recherchiert, verschiedene Fälle von Tierquälerei in den letzten Jahren analysiert und über verschiedene Freiwilligenorganisationen in unserer Stadt gelesen. Für mich war die Erfahrung mit dem Schreiben von Artikeln sehr interessant und unglaublich wertvoll, und ich empfehle anderen, die Deutsch lernen, die Gelegenheit nicht zu verpassen, um auch Artikel zu schreiben, da dies nicht nur die Schreibfähigkeiten auf Deutsch verbessert, sondern auch das Allgemeinwissen erweitert. Ich danke der DAZ dafür, dass wir diese Möglichkeit hatten. Aigerim Dumankyzy, Informatikstudentin, SDU University

Eines der wichtigsten Ereignisse in meinem Schulleben war das Schreiben von Artikeln für die DAZ. Eine solche Erfahrung wirkt sich positiv auf das Erlernen einer Fremdsprache aus, in meinem Fall Deutsch. Man erhält nicht nur Erfahrungen in der praktischen Anwendung des Wissens, sondern erweitert auch seinen Horizont, was für die Vorbereitung auf Prüfungen und die allgemeine Entwicklung wichtig ist. Es ist notwendig, das gesamte Spektrum grammatischer Strukturen in Artikeln anzuwenden. Es ist auch wichtig, die Verwendung von Tautologien zu vermeiden, was die Schüler dazu ermutigt, neue Wörter zu lernen. Insgesamt schätze ich das Schreiben von Artikeln als eine positive Erfahrung ein, da dies eine großartige Möglichkeit ist, alle im Sprachunterricht erworbenen Kenntnisse in der Praxis zu nutzen. Alikhan Damitov, Informatikstudent, RWTH Aachen

Während des Schreibens von Artikeln verwendeten wir verschiedene Strukturen, wie Nebensätze, Passiv und Konjunktiv 2. Das brachte uns viel Erfahrung und verbesserte unsere Deutschkenntnisse. Es hat Spaß gemacht, Artikel zu schreiben, weil man immer etwas Neues erfahren konnte, besonders über die deutsche Kultur. Eine Fremdsprache zu lernen bedeutet, dass man auch die Kultur und Geschichte des Landes, wo die erlernte Sprache gesprochen wird, erlernt. Dinmukhamed Arbudu, Medizinstudent, Kazakh National Medical University named after S.D. Asfendiyarov

Artikel für die DAZ zu schreiben, fühlte sich an wie das Arbeiten in einer Werkstatt, in der Ideen, Worte und Kulturen zusammenkommen. Ich sehe mich noch an meinem Schreibtisch sitzen, Bücher und Online-Ressourcen durchstöbern, Satz für Satz formen und mich fragen, wie sie bei den Lesern ankommen würden. Jeder Artikel war nicht nur eine Aufgabe – es war eine Gelegenheit, eine Brücke zwischen meinen Gedanken und der Welt zu bauen, meine Deutschkenntnisse zu verbessern und Geschichten zu erzählen, die verbinden und begeistern. Artikel auf Deutsch zu schreiben, hat nicht nur meine Grammatik oder meinen Wortschatz verbessert – es hat mir beigebracht, die Welt durch eine reichere und nuanciertere Linse zu betrachten. Aruzhan Kumarova, Almaty

Das interessanteste Thema war für mich Digitalisierung. Es war wirklich interessant, alle Feinheiten der Entwicklung neuer Technologien und deren Anwendung zu analysieren und zu verstehen. Das war mir auch persönlich wichtig, da ich mich selbst für die neuesten Technologien und den IT-Bereich interessiere. Am meisten interessiert mich, wie sich diese Bereiche auf die Entwicklung der Länder auswirken und welche ähnlichen Maßnahmen Deutschland und Kasachstan ergreifen, um neue Technologien in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft einzuführen. Kenessary Uali, Schüler, NIS für ChBD, Almaty

Im vorigen Jahr habe ich gemeinsam mit meinen Freunden, die Deutsch lernen, Artikel zu verschiedenen Themen geschrieben. Dies war eine unvergessliche Erfahrung für mich. Besonders spannend waren Themen wie das Gesundheitssystem und der Tierschutz. Wir haben nicht nur im Internet recherchiert, sondern auch Interviews geführt. Durch das Schreiben für die DAZ habe ich wertvolles Wissen gewonnen, das für die Zukunft wichtig ist. Dana Nurtay, Schülerin, NIS ChBD, Almaty

Das Schreiben über den Schutz der Natur und der Biodiversität war für mich nicht nur ein sprachlicher, sondern auch ein persönlicher Gewinn. Es hat mir gezeigt, wie eng Sprache und Wissen miteinander verknüpft sind. Durch diese Arbeit konnte ich nicht nur meinen Wortschatz erweitern, sondern auch mein kritisches Denken und mein Verständnis für globale Zusammenhänge vertiefen. Es ist sehr wichtig, eine qualitative Analyse der Daten im Internet, in Büchern oder Videos durchzuführen, um dann einen guten und informativen Artikel zu schreiben. Yelizaveta Partolina, Schülerin, NIS ChBD, Almaty

Für mich war es spannend, über aktuelle Themen der heutigen Zeit zu schreiben. Besonders hat mir gefallen, meine Erfahrungen nach Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen habe, mitzuteilen. Während der Recherche habe ich gelernt, wie wichtig es ist, verlässliche Informationen zu finden und diese klar auszudrücken. Beim Verfassen der Artikel hatte ich das Gefühl, etwas Sinnvolles beizutragen. Artikel zu schreiben ist eine tolle Möglichkeit, die Sprache praktisch zu nutzen und gleichzeitig neue Themen zu entdecken! Romina Tyan, Schülerin, NIS ChBD, Almaty

Ich möchte anderen Schülerinnen und Schülern, die Deutsch lernen, empfehlen, Artikel zu schreiben. Es hilft nicht nur, die Grammatik und den Wortschatz zu verbessern, sondern auch die Ausdrucksfähigkeit zu stärken. Durch das Schreiben von Artikeln lernt man, Gedanken klar und strukturiert zu formulieren. Außerdem fördert es die Kreativität und das kritische Denken. Dies ist eine gute Übung vor der Deutschprüfung. Inkar Khaltayeva, Schülerin, NIS ChBD, Almaty

Ich empfehle allen SchülerInnen, Artikel für die DAZ zu schreiben. Ich glaube, dass das Schreiben von Artikeln dazu beiträgt, mehr nützliche Informationen zu erfahren und Gedanken korrekt auszudrücken. Ich denke, dass die Erfahrung vom Schreiben der Artikel sehr wichtig ist, weil neue Informationen besser begriffen werden können und man anderen hilft, etwas Neues zu erfahren. Das ist sowohl für einen selbst als auch für andere sehr nützlich. Luisa Vatutina, Studentin, Orthopädische Zahnmedizin, College vom Professor Ruzuddinov