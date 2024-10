Mereke Kulkenow, Vorsitzender des Schriftstellerverbandes von Kasachstan, über den Wert der literarischen Werke und Übersetzungen des kasachstanischen Schriftstellers Herold Belger.

Grund eins – er ist spannend und interessant

Mereke Kulkenow, Vorsitzender des kasachischen Schriftstellerverbands, gibt zu, dass er Belgers Werke immer wieder liest – sie sind voller Liebe, Freude, Leid, Tragik, tiefgründiger Philosophie und, was heute wichtig ist, sie sind geprägt vom aufrichtigen Glauben an die besten Eigenschaften der menschlichen Seele.

„Herold-aga lebte ein schwieriges, aber fruchtbares Leben, er war ein sehr gütiger, weiser und intelligenter Mann, präzise und gewissenhaft im Deutschen. Er konnte sein Wort halten, erfüllte seine Versprechen. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Mann“, erinnert sich Mereke Kulkenow. „Herold Karlowitschs literarische Welt ist größtenteils das reale Leben, das er persönlich beobachten konnte. Diese Welt – mit ihrer eigenen Geschichte und einzigartigen Atmosphäre, in der sich alle Erfahrungen und Ansichten des Schriftstellers widerspiegeln. Dank der einfachen und für den Durchschnittsleser zugänglichen Sprache wird absolut jeder aus den Büchern von Herold Karlowitsch viel Wichtiges und Unterhaltsames für sich mitnehmen. Belger ist eine Art Genie der Worte, der starke, sentimentale und berührende Werke geschaffen hat, die die ganze Komplexität der menschlichen Psychologie vermitteln, Widersprüche und Konflikte aufdecken und das Leben aus verschiedenen, manchmal unerwarteten Blickwinkeln zeigen.

Grund zwei – es ist ehrlich und objektiv

Kurzum, wollen Sie eine unvergessliche emotionale Erfahrung machen und über den Sinn des Lebens nachdenken? Willkommen in der literarischen Welt von Belger! Als Wahrheitssucher mit einem Haufen ernster Fragen an diese Welt war Herold Karlowitsch bestrebt, der Handlung den Anschein von Realismus zu verleihen, was eine sinnvolle Lektüre des Textes nicht nur direkt, sondern auch zwischen den Zeilen erfordert. Wie bereits erwähnt, hat der Schriftsteller die Handlung oft dem wirklichen Leben entnommen – er stützt sich in seinen Werken nicht nur auf seine eigenen Erfahrungen, sondern auch auf die wahren Verhältnisse – das ist ein eindeutiger Pluspunkt.

Grund drei – es ist patriotisch

Herold Karlowitsch wurde oft als „der letzte Kasache“ bezeichnet – er kannte die Sprache, die Kultur und die Traditionen des kasachischen Volkes genau. Er war oft in kasachischer Sprache schöpferisch tätig und verfügte über einen umfangreichen Wortschatz.

„Herold-aga wuchs unter Kasachen auf, absolvierte eine kasachischsprachige Schule und verstand die Kultur des kasachischen Volkes perfekt. Belger bewunderte die Schönheit der kasachischen Sprache. Er kannte alle kasachischen Traditionen, Bräuche, Sprichwörter, Redewendungen… Er übersetzte die Werke vieler kasachischer Schriftsteller ins Russische. Das war natürlich beeindruckend!“, sagt Mereke Kulkenow. „Herold Karlowitschs Visitenkarte in dieser Hinsicht ist zu Recht sein großes Tagebuch mit dem Titel ‚Schatten vergangener Tage‘. Das ist ein riesiges und unschätzbares schöpferisches Erbe, das die Geschichte des kasachischen Volkes darstellt: Gesellschaft, Literatur, Politik, Alltag, Ereignisse… Herolds Werke sind die Verkörperung von philosophischer und historischer Tiefe, Patriotismus, scharfsinnigem Verständnis der Welt und der Menschen in ihr. Ich empfehle jedem, Belgers Kultwerk „Kasak dapteri“ („Kasachisches Notizbuch“) zu lesen – wir haben dieses Buch bereits fünfmal nachgedruckt.

Grund vier – es ist national und tolerant

In seinen Werken legte Belger großen Wert auf die brüderliche Freundschaft der Völker, den Internationalismus und die gegenseitige Achtung, dabei schenkte er der Kontinuität der Generationen große Aufmerksamkeit und vermittelte eine sorgfältige Einstellung zu den Ursprüngen. Herold Karlowitschs Werke sind durch die Liebe zu drei Sprachen organisch miteinander verbunden, durch die Liebe zur Geschichte und Kultur des deutschen, kasachischen und russischen Volkes. Zweifelsohne ist die Persönlichkeit von Herold Belger in dieser Hinsicht einzigartig und unnachahmlich.

Mit anderen Worten: Belgers literarische Werke sind eine enge Verbindung zu den Vorfahren, zum Nationalbewusstsein, zum wahren Verständnis der gemeinsamen Heimat.

Grund fünf – es ist historisch informativ

Belgers Werke erlauben es, in die Vergangenheit einzutauchen und durch die Zeit zu reisen. Herold Karlowitsch hat über das geschrieben, was er gesehen und gewusst hat – durch seine Werke kann man die Vergangenheit mit allen Fasern der Seele spüren, verstehen, wie die Menschen im 20. Jahrhundert gelebt haben, welchen Schocks sie ausgesetzt waren.

„Belgers Werk taucht in eine vergangene Epoche ein und ist sehr bedeutend. Seine Werke sind wie eine Chronik unseres Lebens – sie machen uns mit der Vergangenheit vertraut, enthalten kolossale Informationen über das historische und kulturelle Umfeld Kasachstans“, kommentiert der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes Kasachstans. „Die nächsten anschaulichen Beispiele sind: ‚Das Kiefernhaus am Rande des Auls‘ – ein Buch, das von glühenden Erinnerungen an seine Heimat durchdrungen ist; die Geschichte ‚Goethe und Abai‘; ‚Erinnere dich an deinen Namen‘, ‚Bruder unter Brüdern‘, ‚Die Zeichen der Verwandtschaft‘ und viele weitere.“

Grund sechs – es ist aktuell

Die Werke von Belger sind für alle Zeiten geeignet. Ihr offensichtlicher „Bonus“ besteht darin, dass sie nicht an Aktualität verlieren, viele der Überlegungen des Autors fügen sich organisch in die aktuellen Realitäten ein. Wie Mereke Kulkenow anmerkt, ist es besonders für junge Menschen wichtig, die Bücher von Herold Karlowitsch zu lesen. Belgers Werke werden zur Persönlichkeitsbildung der jungen Generation beitragen und ihre innere geistige Welt bereichern.

Grund sieben – es ist vielschichtig und tiefgründig

Belgers literarische Werke sind eine Fundgrube für geistige Nahrung, echte Emotionen und Erfahrungen nicht nur für Leser mit philosophischem Verstand und feinem Gemüt, sondern für absolut alle Menschen. Die Lektüre der Bücher von Herold Karlowitsch regt das fantasievolle Denken und die Vorstellungskraft an, bereichert den Wortschatz und bringt ganz allgemein viel Nützliches mit sich. Der Schriftsteller berührt in seinen Werken viele wichtige und ewige Probleme – seine Bücher helfen zu verstehen, mitzufühlen, mitfühlend zu sein, die Spreu vom Weizen zu trennen, zu lernen, die Wurzel zu sehen.

Grund acht – es ist lehrreich

Belger besaß sowohl Talent als auch einen reinen Verstand und ein gutes Herz, deshalb enthalten seine Werke eine Menge erbaulicher Reden und Volksweisheiten. „Herold-aga jagte nicht materiellen Werten hinterher, sondern stellte geistige und moralische Vorstellungen in den Mittelpunkt. Seine Bücher lehren das Gute und vermitteln auf unaufdringliche Weise, wie man nach Ehre und Gewissen lebt. Sie werden mir zustimmen, dass dies heutzutage sehr viel wert ist!“, ruft Mereke Kulkenow aus.

Grund neun – es ist ästhetisch ansprechend

Die Bücher von Herold Belger sind überraschend, beeindruckend und süchtig machend, so dass es leicht ist, viel Freude an ihnen zu haben.

Grund zehn – es kann verschenkt werden

Wie Sie wissen, ist ein Buch das beste Geschenk: Es ist preiswert, aber äußerst nützlich und kann sowohl Kindern als auch Erwachsenen, begeisterten Bücherfreunden und Laien gefallen. Lesen Sie die vorherigen neun Gründe, warum die Bücher von Herold Belger ein gutes Geschenk sind!

Autorin: Marina Angaldt. Übersetzung: Annabel Rosin.