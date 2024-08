Kasachstan hat einige spannende Unternehmen zu bieten, in deren Aktien nicht nur Kasachstaner investieren können, sondern auch Ausländer.

Aufmerksamkeit erregte in diesem Jahr das IPO von Air Astana, das unser Finanzkolumnist Tobias Stüdemann vor kurzem in einem Beitrag genauer unter die Lupe nahm. Vor knapp vier Jahren sorgte das in Kasachstan systemrelevante Fintech-Unternehmen Kaspi.kz an der Londoner Börse für Furore mit dem größten Tech-IPO des Jahres. Darüber hinaus können Anleger auch in Aktien von Unternehmen aus klassischen Branchen wie Bergbau (Kazatomprom) oder Finanzen (Halyk) investieren.

An westlichen Börsen ist die Auswahl jedoch begrenzt; außerdem werden die Papiere nur in Form von Global Depositary Receipts (GDR) oder American Depositary Receipts (ADR) gehandelt, die in der Regel den Anspruch auf gleich mehrere Aktien im Paket verbriefen. Wer dagegen auf dem Finanzmarkt in Kasachstan aktiv werden möchte, braucht dafür ein Wertpapier bei einem kasachischen Broker, der den Zugang zu den kasachischen Börsen KASE und AIX ermöglicht.

Wir zeigen an einem Beispiel, wie man als Ausländer ein solches Wertpapierdepot bei einem kasachischen Broker eröffnen kann, ohne dafür einen Aufenthaltstitel oder eine sogenannte IIN (Registrierungsnummer) besitzen zu müssen.

Halyk Finance: Tochter der größten Bank Kasachstans

Bei Halyk Finance handelt es sich um ein Tochterunternehmen der Halyk Bank, Kasachstans größtem Finanzinstitut. Das Unternehmen bietet neben anderen Dienstleistungen Privatpersonen und institutionellen Anlegern Zugang zu den beiden Börsen in Kasachstan an.

Halyk Finance kauft und verkauft Wertpapiere im Auftrag seiner Kunden, agiert in 25 Papieren (Aktien und Anleihen) selbst als Market Maker und verspricht seinen Privatkunden zudem bis zum Handelsschluss Zugang zu den US-Börsen NYSE und NASDAQ.

Um die Dienstleistungen des Brokers nutzen zu können, müssen sich Privatkunden die App Halyk Finance herunterladen, Geschäftskunden hingegen die App Halyk Trade Pro.

Staatsbürger Kasachstans können den Registrierungsprozess einfach über die App erledigen. Für Nicht-Kasachstaner ist das Prozedere komplizierter, aber dennoch kein Ding der Unmöglichkeit.

Schritt für Schritt zum Depot bei Halyk Finance

Wer bereits in Kasachstan ansässig ist und über einen Aufenthaltstitel verfügt, benötigt seinen Pass, sein Aufenthaltsdokument und zwei ausgefüllte Formulare mit Angaben zu Wohnsitz, steuerlicher Ansässigkeit, Herkunft der verfügbaren liquiden Mittel und weiteren relevanten Angaben, die auch bei der Eröffnung von Depots bei deutschen Direktbanken und Neobrokern erforderlich sind. Außerdem fordert Halyk Finance für die Depoteröffnung einen Konto- oder Depotauszug, aus dem die Einkünfte des Antragstellers der vergangenen sechs Monate hervorgehen – etwa Arbeitslohn, Mieteinnahmen, Dividenden, Zinsen oder realisierte Kursgewinne.

Wer dagegen weder einen Aufenthaltstitel in Kasachstan hat noch sich im Land befindet, muss sein Ausweisdokument als Kopie mit Haager Apostille, legalisiert durch die jeweilige deutsche Auslandsvertretung, oder in einer anderen Form an Halyk Finance (an eine der beiden Zweigstellen in Astana oder Almaty) schicken, die einem von der Republik Kasachstan ratifizierten Abkommen entspricht.

Das kann für manchen Antragsteller – zum Beispiel für deutsche Expats in einigen südostasiatischen Ländern – zum Problem werden, da nicht alle Länder etwa das Haager Apostille-Übereinkommen ratifiziert haben. In diesem Fall ist es nötig, den Legalisierungsprozess durch eine Auslandsvertretung der Republik Kasachstans in dem jeweiligen Land oder – falls nicht vorhanden – durch eine Auslandsvertretung der Russischen Föderation abschließen zu lassen.

Anmelden in der Broker-App

Zusätzlich sind noch ein Nachweis über den jeweiligen Wohn- oder Aufenthaltsort – zum Beispiel eine Nebenkostenabrechnung – sowie, falls vorhanden, ein Nachweis über eine Registrierung als Einzelunternehmer erforderlich. Wer in Astana oder Almaty lebt, kann die Dokumente persönlich vorbeibringen. Ansonsten sind die Dokumente postalisch zu schicken.

Nach Eingang werden diese von der zuständigen Abteilung geprüft und schließlich innerhalb von drei Werktagen zunächst ein Inlands-Depot mit Zugang zur Börse KASE freigeschaltet. Auf Nachfrage kann man sich zudem ein zusätzliches internationales Depot mit Zugang zur AIX-Börse eröffnen lassen. Depotführungsgebühren fallen in beiden Fällen nicht an.

Um in die App Halyk Finance zu gelangen, muss man nach dem Download auf „Passwort vergessen“ klicken, seine Mobilnummer eingeben und im Feld „IIN“ – sofern man eine solche nicht hat – 000 000 000 000. Anschließend bekommt man zur Authentifizierung eine SMS an die angegebene Nummer geschickt – und kann dann loslegen.

Weitere Möglichkeiten

Ein weiterer in Kasachstan beliebter Broker ist Freedom Finance. Um diesen zu nutzen, kann man sich als Ausländer sogar ohne Präsenz oder postalischen Versand von Dokumenten in der App tradernet.global registrieren – vorausgesetzt das System akzeptiert den Adressnachweis, der im dritten Schritt des Verifizierungsprozesses gefordert wird (nach dem Scan der ersten Seite des Reisepasses und einem Selfie). Wichtig ist dabei, dass das Dokument nicht älter als drei Monate alt ist sowie den Namen und die Anschrift des künftigen Kunden enthält.

Akzeptiert werden Strom- und Gasrechnungen, Bank- und Kreditkartenabrechnungen, Steuerrechnungen oder von der Regierung ausgestellte Wohnbescheinigungen. Nicht akzeptiert werden dagegen Screenshots, Handyrechnungen, Arztrechnungen oder Versicherungsabrechnungen.

Auch andere Banken wie die Jusan Bank haben eigene Tochtergesellschaften, die ihren Kunden Zugang zu den kasachischen Börsen ermöglichen. Der Broker von Jusan heißt „Jusan Invest“.

Christoph Strauch