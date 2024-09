Erfreuliche Nachrichten für die Tourismusbranche: Kasachstan begrüßte in den ersten beiden Septemberwochen mehr als eine halbe Million Touristen: Rund 597.000 ausländische Touristen kamen in das größte Land Zentralasiens, darunter reisten 68.000 über die internationalen Flughäfen Astana und Almaty an. Dies gab das Ministerium für Tourismus und Sport in seinem Telegramkanal bekannt.

Der Anstieg Einreisen ausländischer Touristen wurde durch die 5. Weltnomadenspiele in der Hauptstadt Astana und ein Konzert des renommierten kasachischen Künstlers Dimasch Qudaibergen am 14. September angetrieben. Diese Veranstaltungen zogen Besucher aus 89 verschiedenen Ländern an, was zu einem deutlichen Anstieg der der Gesamtzahl ausländischer Touristen beitrug.

Touristen aus weiten Teilen der Welt

„Neben den Nachbarstaaten kamen die meisten Besucher Kasachstans aus China, Indien, der Türkei, Deutschland und den USA. Über 33.000 Touristen kamen aus China, mehr als 6.000 aus Indien, über 4.000 aus Deutschland und etwa 2.000 aus den USA“, so Ershan Jerkinbajew, stellvertretender Minister für Tourismus und Sport. Er fügte auch hinzu, dass viele Besucherinnen und Besucher aus Südkorea, Aserbaidschan, der Mongolei und dem Vereinigten Königreich angereist kamen.

Das im Jahr 2020 eingeführte System eQonaq zur Registrierung von Touristen am Einreisetag verzeichnete, dass sich allein in Astana pro Septemberwoche etwa 12.400 ausländische Touristen registrierten. Ihre Gesamtausgaben für Unterkunft, Transport, Verpflegung und Unterhaltung beliefen sich auf 15,5 Millionen US-Dollar bzw. 7,5 Milliarden Tenge. Im Durchschnitt gab ein Tourist bei seiner Kasachstanreise rund 1.500 Dollar aus. Außerdem steuerten die Teilnehmer der World Nomad Games nach allgemeinen Berechnungen zusätzliche 625.000 US-Dollar zur Wirtschaft des Landes bei.

Ein großer Besucherstrom wurde auch in den beliebten Touristenattraktionen der Hauptstadt festgestellt. Das Nationalmuseum von Kasachstan begrüßte über 14.000 Besucher, das Wahrzeichen der Stadt, der Baiterek-Turm, zog etwa 15.000 an und der Nur-Alem-Pavillon der EXPO 2017 sah etwa 10.000 Besucher. Die Weltnomadenspiele, bei denen Kasachstan als souveräner Sieger mit insgesamt 114 Medaillen hervorging, zogen mehr als 250.000 Menschen an.

Kasachstan – ein attraktives Reiseziel

„Die Zunahme der Zahl ausländischer Touristen, insbesondere aus Ländern wie Indien, der Türkei und den Vereinigten Staaten, deutet darauf hin, dass Kasachstan zu einem immer attraktiver werdenden Reiseziel auf der Welttouristenkarte wird. Wir entwickeln die touristische Infrastruktur weiter und schaffen günstige Bedingungen für Reisende aus der ganzen Welt“, sagte Nurtas Karipbajew, Vorsitzender des Ausschusses für die Tourismusindustrie.

Zum Vergleich: In den ersten sechs Monaten des Jahres 2024 kamen 566.500 ausländische Gäste in das Land. Das sind rund 50.000 mehr als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die meisten kamen aus Russland. Danach folgten Touristen aus China und Indien.

