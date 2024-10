Jedes Jahr besprechen die Schülerinnen und Schüler der 11. und 12. Klassen der Nazarbayev Intellectual School für Chemie und Biologie der Stadt Almaty während der Deutschstunden das Thema „Umweltschutz“, weil sie dieses Thema für wichtig halten und es sie bewegt. Es ist klar, dass das umweltfreundliche Verhalten gegenüber der Natur und allen Lebewesen sehr wichtig ist. In diesem Artikel sind einige Berichte von den letzten zwei Jahren gesammelt, wo Schülerinnen und Schüler beschrieben haben, wie sie nachhaltig leben wollen. Jamilya Tokhtarova

Wassermangel

Die Erde ist nicht nur unser gemeinsames Erbe, sie ist auch die Quelle des Lebens. Wasser zählt auch dazu: alle wichtigen Funktionen der Lebewesen benötigen es, z. B. um Glukose während der Photosynthese zu produzieren. Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre, so kann man feststellen, dass rund 150 Millionen Menschen keinen Zugang zum sauberen Wasser haben. Um Wasser nachhaltig zu benutzen, sollte man folgendes jedes Mal machen:

• Duschen statt Baden. Es ist viel sparsamer zu duschen, da man so im Durchschnitt 100 Liter Wasser benutzt, aber während des Badens – mindestens 150 Liter.

• Den Hahn zudrehen. Kein Unterschied, ob man sich die Hände wäscht, die Zähne putzt oder sogar das Geschirr spült. Es mag scheinen, dass das keine Rolle spielt, aber so kann man in einem Monat sehr viel Wasser sparen. Tamerlan Kudaibergenov

Energie und Wasser sparen

Energie- und Wassersparen im Haushalt ist ein wichtiges Thema, das mit dem Umweltschutz verbunden ist. Durch den bewussten Umgang mit Ressourcen können wir unseren Alltag nachhaltiger gestalten. Es gibt viele Möglichkeiten, zu Hause Energie zu sparen. So können wir zum Beispiel das Licht ausschalten, wenn wir einen Raum verlassen. Man kann auch Energiesparlampen anwenden. Durch eine reduzierte Nutzung von Klimaanlagen und Heizung kann der Stromverbrauch deutlich gesenkt werden. Wir können auch Wasser sparen, indem wir undichte Wasserhähne reparieren oder sparsame Duschköpfe verwenden. Wir können das Wasser abstellen, wenn wir uns die Zähne putzen, oder die Waschmaschine erst dann einschalten, wenn sie wirklich voll beladen ist. Indem wir zu Hause Energie und Wasser sparen, können wir die Umwelt schonen und gleichzeitig unsere eigenen Kosten senken. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir die Umwelt beeinflussen, und daher müssen wir einen nachhaltigeren Lebensstil führen.

Nurzhan Zhukesh

Saubere Luft

In manchen großen Städten ist die Luftverschmutzung ein echtes Problem. In unserer Stadt wird darüber oft diskutiert und es wurde entschieden, dass wir neue, ökologisch verträglichere Verkehrsmittel brauchen. Deswegen hat die Verwaltung der Stadt Almaty umweltfreundliche Busse gekauft. Diese Busse nutzen Erdgas als Brennstoff, so dass weniger Schäden durch die Abgase verursacht werden. Außerdem wurde der Verleih von Fahrrädern und Elektro-Scootern organisiert, was die Notwendigkeit und die Nutzung von Autos reduzieren soll. Es gibt viele Orte in der Stadt, wo man einen E-Scooter oder ein Fahrrad ausleihen kann. Die E-Scooter werden von verschiedenen Firmen angeboten. Es gibt blaue und gelbe, große und kleine, ziemlich schnelle E-Scooter und so kann man sich einen E-Scooter, der einem besser passt, selbst auswählen. Trotzdem kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass es gut ist, wenn man einen eigenen E-Scooter hat. Meinen E-Scooter habe ich vor drei Jahren gekauft und ich fahre damit beim guten Wetter zur Schule. Ich nehme auch oft einen Bus, wenn ich längere Strecken in der Stadt bewältigen muss. Ich laufe auch gern zu Fuß. Die Umwelt ist sehr wichtig, daher versuche ich, weniger mit dem Taxi und mit einem privaten Auto zu fahren. Miras Ausabayev

Grüne Busse

Aktuell fahren in Almaty Busse, die Gas als Kraftstoff benutzen. Diese Gasbusse gelten als umweltfreundlich und verfolgen das Ziel, die Luftverschmutzung in Almaty zu minimieren. Diese Busse, die mit Gas fahren, sind leicht erkennbar, da sie grün und groß sind. Viele Bewohner in Almaty fahren mit diesen Fahrzeugen, um schnell in der Stadt an ihr Ziel zu gelangen. Ich bin da keine Ausnahme: Nach der Schule fahre ich manchmal mit einem Bus nach Hause. Diese Busse enthalten viel Platz für Passagiere und sie sind auch für behinderte Menschen geeignet. Aber das Beste an solchen Fahrzeugen ist ihre Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit, weil sie keine gefährlichen und giftigen Emissionen in die Luft freisetzen. Auf diesem Grund finde ich, dass Gasbusse eine gute Alternative zu den klassischen Benzinbussen sind.

Amina Kozhamkulova

Mehrwegtaschen statt Einweg-Plastiktüten

Stofftaschen, auch Mehrwegtaschen genannt, sind in den letzten Jahren als nachhaltigere Alternative zu Einweg-Plastiktüten immer beliebter geworden. Diese Taschen bestehen aus strapazierfähigen Materialien wie Baumwolle oder Jute und können mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an Einweg-Plastiktüten reduziert wird. In Bezug auf Müll und Recycling sind Stofftaschen eine ausgezeichnete Option, da sie leicht wiederverwendet werden können. Während Stoffbeutel anfangs teurer sein können als Einweg-Plastiktüten, sind sie aufgrund ihrer Wiederverwendbarkeit auf lange Sicht eine kostengünstigere Option. Außerdem gibt es sie in einer Vielzahl von Stilen und Designs, was sie zu einer modischen und praktischen Wahl für das Tragen von Lebensmitteln, zum Einkaufen oder sogar zu einem trendigen Accessoire macht.Insgesamt sind Stofftaschen eine hervorragende Lösung, um Abfall zu reduzieren und Nachhaltigkeit zu fördern. Mit der Umstellung auf wiederverwendbare Taschen können wir alle unseren Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung für zukünftige Generationen leisten. Aruzhan Kumarova

Recyclingstation

In der modernen Welt entstehen aufgrund der Umweltverschmutzung viele Probleme, darunter ist die Entstehung großer Mengen von Müll. In Europa, in den USA und in einigen asiatischen Ländern ist Müllsortierung ein entwickeltes Gebiet, aber es ist nicht überall so. In Kasachstan ist die Teilnahme an dem Recyclingsystem nicht obligatorisch. Jeder Mensch entscheidet sich selbst, ob er der Umwelt hilft. Meine Familie unterstützt die Idee der

Nachhaltigkeit und bei mir zu Hause werden die Plastikflaschen gesammelt, um jeden Monat, die Flaschen zur KWR-Recyclingstation zu bringen. Dort werden alle gebrachten Flaschen gesammelt und danach werden sie in die Fabrik gesendet. Bevor die Flaschen zur Recyclingstation gebracht werden, sollten sie vorher gewaschen werden. Alle Flaschen werden in der Fabrik unter großer Temperatur geschmolzen und verarbeitet. Plastik kann für verschiedene Ziele verwenden werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein nachhaltiger Umgang mit Plastikprodukten für die Natur und für die Zukunft der Erde gut ist.

Alikhan Damitov

Sortieren fürs Recycling

Ich möchte über die Regeln des Sortierens für das Recycling in der App „Ecosen“ erzählen. In Almaty gibt es eine Ökostation, wo man bestimmte Abfälle für die Wiederverarbeitung abgeben kann. Dort werden vier Kategorien des Mülls genommen, damit sie später verarbeitet werden: Glas, Kunststoff, Papier und Metall. Es werden fünf Typen vom Glas akzeptiert: durchsichtiges (70), grünes (71), braunes (72), dunkelbraunes (73) und blassbraunes (74). Es werden nur ganze Glasflaschen und -fläschchen angenommen. Als nächstes sollte man Kunststoffe erwähnen. Es gibt vier Arten von Kunststoffen, die angenommen werden: 1 PET, 2 HDPE, 4 LDPE und

5 PP. Zum Typ 1PET gehören normalerweise die Flaschen von Getränken, Joghurt und Shampoo-Fläschchen. Zum Typ 2HDPE gehören Flaschendeckel und die Flaschen von Spülmitteln. Die Typen 4 LDPE und 5PP werden oft für Brotboxen und Tüten verwendet. Es ist wichtig, dass das Geschirr und die Flaschen aus Plastik sauber sind. Ausserdem wird noch Altpapier angenommen, das in nur drei Typen eingeteilt wird: zwei davon (20PAP und 21PAP) kennzeichnen Karton und Pappe, während der dritte Typ (22PAP) zu Zeitungen, Zeitschriften und anderen Papierarten gehört, die nicht kartonartig sind. Das Metall hat zwei Typen: 40FE wird für Eisen und Stahl von Büchsen und Konservendosen verwendet und 41ALU dient zur Kennzeichnung von Aluminiumdosen. Jeder kann Müll sortieren und die App „Ecosen“ anwenden. Ich und meine Schwester machen mit. Dinmukhamed Arbudu

Entsorgung des Biomülls

Ich möchte erzählen, wie ich den Biomüll entsorge. Bioabfall ist ein organischer Abfall. Der Biomüll ist ein sehr guter Dünger für Pflanzen und ich habe mich entschieden, den Biomüll aus unserem Haushalt einer solchen Nutzung zuzuführen. Meine Familie und ich wohnen in einem Haus und wir haben einen Garten. Bei uns zu Hause sammeln wir den Biomüll in einer speziellen Grube im Garten. Dort faulen die Überreste und werden mit der Zeit ein guter Dünger. Der so entstandene Dünger aus dem Biomüll wird bei uns im Garten benutzt. Eine solche Entsorgung des Biomülls verbessert die Ernte und so können wir nachhaltiger leben. Wenn mehr Menschen diese Methode der Entsorgung von Biomüll nutzen würden, könnten wir die Umwelt sauber halten und schützen. Man sollte das einfach mal versuchen, weil es doch so einfach und für die Natur wirklich gut ist! Zhanibek Akhmetov