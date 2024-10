Seit 1. Oktober ist eine Briefmarke der Serie „Gedenk- und Jubiläumsdaten“ des Ministeriums für digitale Entwicklung, Innovation und Luft- und Raumfahrtindustrie der Republik Kasachstan zum 90. Geburtstag des bekannten russlanddeutschen Schriftstellers und Übersetzers Herold Belger in Umlauf. Der Entwurf stammt von dem Designer Inkärimaj Ongarbaj. Die Briefmarken werden in der Banknotenfabrik der Nationalbank der Republik Kasachstan in einer Auflage von 5.000 Stück gedruckt. Eine Belger-Briefmarke kann für 450 Tenge erworben werden, ein Bogen mit zehn Marken für 4.500 Tenge.

Herold Belger ist Autor von 45 Büchern, die er meistens sowohl in Deutsch als auch in Kasachisch veröffentlichte, sowie von über 1.600 Publikatione. Außerdem verfasste er 2.000 Rezensionen. Dutzende Bände kasachischer Prosa sowie „Das Haus des Heimatlosen“ wurden von ihm aus dem Kasachischen ins Russische übersetzt. Über ihn wurden drei Dissertationen, zwei Monografien und ca. 400 Artikel verfasst sowie einige Dokumentarfilme gedreht. Belger war immer aktiv am Leben der deutschen Volksgruppe in der UdSSR und ihren Nachfolgestaaten interessiert und unterstützte alle ihre Initiativen, die auf die Wiederherstellung der Rechte und Freiheiten der Sowjetdeutschen und ihre Rehabilitierung abzielten.

In diesem Jahr, das als Belger-Gedenkjahr begangen wird, fanden bereits zahlreiche Veranstaltungen statt, die dem Leben und dem Werk des legendären Literaten gewidmet waren. Seinen 90. Geburtstag hätte Herold Belger am 28. Oktober diesen Jahres gefeiert.