In diesem Artikel möchten Schülerinnen und Schüler, Studentinnen und Studenten einige persönliche Gedanken und Worte der Dankbarkeit mitteilen. Sie erzählen, wofür sie danken und an wen sich ihre Dankbarkeit richtet. Alisher Balbayev, Schüler, Bilim-Innovation Lyceum Almaty

Die Entstehung des Feiertages „Tag der Dankbarkeit“ in Kasachstan hängt mit der Geschichte der Bildung des modernen Kasachstans zusammen, da die Kasachen in verschiedenen Epochen Tausende von Umsiedlern aufgenommen haben. Sie erwiesen ihnen Gastfreundschaft und teilten alles, was sie hatten, so dass heute mehr als 130 ethnische Gruppen in Kasachstan leben. Wir feiern diesen Feiertag, weil diese historischen Prozesse eine große Bedeutung für Kasachstan haben.

Und heute möchte man in erster Linie allen Eltern sowie Großeltern danken, weil sie uns erzogen und uns alles für unsere Entwicklung gegeben haben. Dankbarkeit in der Familie ist die Grundlage für Harmonie in der Gesellschaft.

Yelizaveta Partolina, Schülerin, NIS ChBD, Almaty

Zum Tag der Dankbarkeit möchte ich meinen Großeltern danken, weil sie immer für mich da sind. Ich freue mich, wenn ich mit ihnen Zeit verbringe, da diese Zeit die schönste Zeit ist, weil sie mir spannende Geschichten erzählen und gute Ratschläge geben. Ich bin ihnen auch dafür dankbar, dass sie mich unterstützen. Meine Großeltern habe ich sehr lieb.

Liana Nikogossyan, Medizinstudentin

Ich möchte meine Dankbarkeit gegenüber Ärzten ausdrücken, die täglich Leben retten und sich mit großem Engagement um die Gesundheit anderer kümmern. Obwohl ihre Arbeit oft anstrengend ist und viel Geduld erfordert, sind sie immer bereit zu helfen. Besonders während der Pandemie, als sie ihr eigenes Leben riskierten, um andere zu retten, wurde ihr Einsatz deutlich. Neben der medizinischen Behandlung, die für die Genesung entscheidend ist, geben sie den Patienten auch emotionale Unterstützung. Ihre positiven Worte, die Hoffnung und Vertrauen sind oft genauso wichtig wie die Medikamente. Da sie unter schwierigen Bedingungen arbeiten und oft ihr Leben für andere opfern, verdienen sie den größten Respekt. Ohne Ärzte, die mit Herz und Verstand handeln, wäre unsere Welt viel unsicherer.

Karina Oleinik, Schülerin, NIS für ChBD, Almaty

An dem Tag der Dankbarkeit ist es wichtig, an alle zu denken, die für uns jeden Tag etwas Gutes tun. Es ist unmöglich, sich nicht an die Menschen zu erinnern, die uns jeden Tag beschützen. Sie riskieren jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit. Herzlichen Dank an Feuerwehrleute, Rettungskräfte und Polizisten! Wir danken ihnen für die selbstlose Arbeit und den Mut, den sie in den schwierigsten Situationen zeigen! Wir schätzen ihre Professionalität und die Bereitschaft, jederzeit zu helfen. Danke schön!

Ramina Sarbassova, Schülerin, NIS für ChBD, Almaty

Ich möchte den Wissenschaftlern, Ingenieuren und allen Fachleuten danken.

Dank ihrer Arbeit, ihres Wissens und ihres Strebens nach Perfektion wird unsere Welt bequemer, sicherer und fortschrittlicher. Dank des unglaublichen Beitrags zu Wissenschaft und Technologie gibt es heute in unserer Welt viele Fortschritte und Bequemlichkeiten.

Wir danken den Erfindern, Ingenieuren, Architekten, Designern dafür, dass sie komplexe Mechanismen, Gebäude, Fahrzeuge und Geräte entwickeln, ohne die es unmöglich ist, sich das moderne Leben vorzustellen. Ihre Ideen, die auf präzisen Berechnungen und modernen Lösungen basieren, bringen die Menschheit voran und machen Technologie für alle zugänglich. Man ist den Wissenschaftlern, Technikern, Erfindern und Forschern dankbar, weil sie komplexe Prozesse erforschen, neue Materialien und fortschrittliche Techniken einführen, die es ihnen ermöglichen, zuverlässige und sichere Geräte zu erstellen. Ihre Arbeit ist die Grundlage für die weltweite Entwicklung.

Adel Tamendarova, Schülerin, Gymnasium 68, Almaty

Den Tag der Dankbarkeit feiert man am ersten Tag des Frühlings. Während dieses schönen Festes bedankt man sich bei den Eltern, Lehrern und allen, die uns unterstützen. Ich denke an diesem Tag an meine Russischlehrerin. Ich kenne sie seit der fünften Klasse. Während des ersten Unterrichts brachte meine Lehrerin mir die Liebe zur russischen Sprache bei. Ich möchte meiner Lehrerin für russische Sprache und Literatur für ihre Geduld, ihr Verständnis und ihre Unterstützung danken, die sie allen Schülern entgegenbringt. Sie wird für mich immer der verständnisvollste Mensch der Welt sein! Mein Dank geht an alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns die Möglichkeit geben, Sprachen, Wissenschaft oder Geschichte zu lieben!

Jasmin Syzdykova, Schülerin, Gymnasium 68, Almaty

Manchmal trifft man Menschen, die nicht nur ihre Arbeit tun, sondern wirklich Spuren im Leben anderer hinterlassen. Für mich war eine solche Person meine Geschichtslehrerin. Schon in der ersten Stunde zeigte sie, dass das Fach Geschichte nicht nur aus Daten und Ereignissen besteht, sondern aus lebendigen Geschichten von Menschen, aus Schicksalen und Entscheidungen, die die ganze Welt beeinflusst haben. Besonders dankbar bin ich ihr nicht nur dafür, dass sie mir die Liebe zur Geschichte vermittelt hat, sondern auch für ihre Unterstützung. Jetzt lerne ich in einer anderen Schule, aber die warmen Erinnerungen an die Lehrerin für Geschichte werden immer bei mir bleiben.

Dank sei allen Lehrerinnen und Lehrern für ihre Geduld, Weisheit und ihr Mitgefühl!

Ayazhan Syzdykova, Schülerin, Gymnasium 68, Almaty

Ein Jahr vor meinem Schulabschluss wusste ich nicht genau, was ich studieren wollte. Deshalb versuchte ich, an verschiedenen Praktika teilzunehmen, und meine erste Entscheidung fiel auf eine zahnmedizinische Klinik. Der Chefzahnarzt dieser Klinik zeigte mir, was die Bausteine der Zahnmedizin sind, wie der Alltag eines Zahnarztes aussieht und welche Fähigkeiten man beherrschen muss, um ein guter Arzt zu sein. Dieses Praktikum weckte bei mir das Interesse für die Studienrichtung Zahnmedizin, wofür ich dem Zahnarzt aus Almaty dankbar bin. Ich danke den Zahnärzten allgemein dafür, dass sie mit ihren Händen den Patienten ein schönes Lächeln schenken können.

Tamerlan Kudaibergenov, Zahnmedizinstudent

Wir gratulieren allen zum Tag der Dankbarkeit und möchten uns bei allen bedanken, die die Städte sauberer und schöner, unser Leben sicherer, wissenswerter, beweglicher und glücklicher machen.

Besonderen Dank geht an die Freiwilligen für ihre uneigennützige Hilfe für Menschen und Tiere, ihre Herzensgüte und Aufgeschlossenheit.

Herzlichen Dank den Journalistinnen und Journalisten, die ihren Lesern jeden Tag relevante und nützliche Informationen liefern. Wir wünschen allen Gesundheit, Glück, Erfolg in allem, Frieden und Liebe!

Luisa Vatutina, Studentin