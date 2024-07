Vom 19. bis 27. Juni fand der sechstägige Online-Workshop des Projektes „Lesen, Schreiben und Sprechen“ für Schülerinnen und Schüler zum Thema „Umwelt und Umweltschutz“ im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Goethe-Instituts Kasachstan statt.

Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen kamen zusammen, um ihre Deutschkenntnisse anzuwenden. Das Hauptziel des Workshops bestand darin, das Wissen der Schüler in Bereichen wie Lesen, Sprechen und Schreiben zu verbessern. Die erste Woche war dem Thema Umwelt und Umweltschutz gewidmet.

Der erste Tag der ersten Woche stand ganz im Zeichen des Wortschatzes. Gemeinsam mit der Lehrerin wurden wichtige Vokabeln rund um den Umweltschutz bearbeitet – wie „Wasserverschmutzung“, „Luftverschmutzung“, „Mülltrennung“, „Abgase“ usw.

In der zweiten Hälfte der ersten Unterrichtsstunde lasen die Schüler gemeinsam die Geschichte „Der Müll muss weg!“ aus dem Kinderbuch „Die 100 besten 1-2-3-Minutengeschichten“ von Manfred Mai vor. Die Geschichte war der Konsumkultur der Menschen gewidmet, die die Natur zerstört und Müllberge schafft.

Am zweiten Tag wurden Textsorten besprochen, und die Schüler schrieben danach gemeinsam eine Geschichte in der Ich-Form über Luft und Luftverschmutzung in einer großen Stadt. In der Geschichte sollten sie die Luft und ihre Funktion vorstellen sowie über Probleme mit der Luft und mögliche Lösungen schreiben. Als Hausaufgabe für den dritten Tag der ersten Woche hatten die Schüler eine schriftliche Aufgabe, in der sie in der Ich-Form zum Thema „Umweltschutz“ ein ökologisches Problem beschreiben sollten.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer behandelten eine breite Palette an Themen: Klima, Umweltschutz, Wasser, Energieeinsparung, Mülltrennung. Die von den Schülern erstellten Texte spiegelten nicht nur ein tiefes Verständnis der Bedeutung dieser Themen wider, sondern auch oft bekannte und nützliche Ideen, wie unsere Umwelt und die Natur geschützt und gefördert werden könnten.

Zum Abschluss der ersten Woche haben die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Geschichten zum Thema Umweltschutz gelesen und diskutiert.

Hier ein paar kurze Beispiele:

Polina Polevaya, 11 Jahre alt, lernt Deutsch bei der GS „Wiedergeburt Kostanai“ und schrieb ein kurzes Gedicht.

Wasser

farblos formlos

Flüsse Seen trocknen

Schiffe stehen im Sand

Halt!

Batyrbek Nazhmidenov aus Astana, Schüler der 10. Klasse, schrieb eine kurze Geschichte über einen Baum.

Hallo, ich bin ein Baum, der in der Hauptstadt Kasachstans wächst. Ich bin sehr groß und schön und habe auch sehr viele Blätter.

Ich helfe Menschen, erzeuge Luft, stärke den Boden. Ich bin mitten in der Stadt, im Park und es gibt viele Brunnen um mich herum, deswegen bin ich ein wunderbarer Ort.

Aber ich habe ein großes Problem. Es fällt mir sehr schwer zu leben, weil die Erde stark verschmutzt wird. Daher ist das Wasser, das ich trinke, sehr schlecht.

Werft den Müll ins Wasser nicht. Verschmutzt die Umwelt nicht.

Die zweite Woche des Workshops „Lesen, Schreiben, Sprechen“ war dem Thema „Tierschutz“ gewidmet, deswegen haben wir viel über Tiere gesprochen. Der erste Tag der zweiten Workshopwoche war am Dienstag und wir haben die Kurzgeschichte „Ein scharfer Hund“ aus dem Kinderbuch „Die 100 besten 1-2-3 Minutengeschichten“ von Manfred Mai gelesen. Dann haben die Schüler die Geschichte besprochen. Am Mittwoch hatten wir ein Interview mit einem Tierarzt, der ein Chirurg ist. Während des Interviews konnten die Schülern ihre Fragen rund um die Tiere stellen. Dann wurde das Schreiben von Geschichten besprochen und alle von uns sollten aus der Sicht eines Tieres eine Geschichte schreiben. Am letzten Tag haben die Schüler ihre Texte präsentiert und ihre Meinung zu den Texten geäußert. Die Texte handelten von verschiedenen Tieren wie Hunden, Papageien, Katzen, Hamstern usw. Es war eine interessante Erfahrung für alle Teilnehmer.

Autoren: Yelizaveta Partolina, Dana Nurtay, Inkar Khaltayeva (mit der Unterstützung von Jamilya Tokhtarova)

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia