Германия досрочно вышла из своей группы (Е). В субботу 20 июня на стадионе в Торонто сборной ФРГ в компенсированное время – было добавлено 4 минуты к основным 90 — удалось переиграть ивуарийцев (2:1). Но первый мяч влетел в немецкие ворота.

Что такое бундестим?

Футбольные комментаторы придумали для немцев синоним, чтобы не часто повторять «сборная ФРГ по футболу». Бундестим звучит уважительно. В контексте досрочного выхода в 1\8 финала – тем более. Помогла и «ничья» соперников по группе Е: Эквадор и Кюрасао в Канзас-Сити (США) сыграли 0:0. «Середняки», как несколько опрометчиво их обозначили, играют достойно. Кюрасао, что 14 июня разгромил бундестим (7:1), сумела в считанные дни собраться и не позволила Эквадору взять ворота.

Свои герои

У сборной Кот-д’Ивуара герой – полузащитник Франк Кессье, на 30-й минуте он поразил ворота Мануэля Нойера. Со счетом 0:1 немцы играли до середины второго тайма. По ходу матча было не раз сказано, что соперник бундестима – сильнейшая команда в Африке. Автору гола в январе этого года «Ювентус» предложил контракт на 3 сезона с годовой зарплатой 5 млн. евро в год. Середнячкам такие контракты не предлагают. И Нойера упрекать не за что.

Герой сборной ФРГ – нападающий Дениз Ундав. На 68-й минуте с передачи Надима Амири он сравнял счет, а в добавленное время оформил второй гол и победу. Комментарии в адрес второго гола таковы: «грамотно избежал офсайда, принял мяч от полузащитника Феликса Нмечи, резко развернулся в штрафной и отправил мяч мимо голкипера Яхьи Фофана». Форварду 29 лет (19 июля будет 30), родился в земле Нижняя Саксония «в семье курдов-езидов» (Википедия), его рост 179 см, играет за клуб «Штутгарт».

Феликс Нмеча забил первый гол команде Кюрасао в первом матче. Второй гол с ивуарийцами мог бы не случиться, не сделай он длинный пас, точную голевую передачу из центра круга. Феликс Нмеча – немецкий и английский футболист, полузащитник клуба «Боруссия Дортмунд» и сборной Германии. Родился в Гамбурге в семье выходцев из Нигерии, ему 25 лет, рост 190 см.

«Реалистично, но не гарантировано»

Хотя бундестим победил, досрочно вышел в 1\8 и почти не разочаровал своих болельщиков, но матч проходил драматично, результат был «на грани». При этом прогнозы неплохие. По крайней мере, суперкомпьютер Opta и букмекеры дают 30-35%, что немцы выйдут в 1\4 финала – это реалистично, но пока не гарантировано. Из каждого «квартета» выйдут сильнейшие, в плей-офф будут сражаться «как звери».

Наши соседи

Единственный представитель СНГ на ЧМ-2026 – сборная Узбекистана. На таком уровне – узбекский дебют. Команда попала в одну из «групп смерти». Соперники наших соседей в группе К: Колумбия, Португалия, Демократическая республика Конго. Первый матч сыграли с Колумбией 1:3 – не в свою пользу, но забили красивый гол. Впрочем, такой гранд, как Португалия с Криштиану Роналду, сыграли вничью с конголезцами. 23 июня, в Хьюстоне, португальцы могут «оторваться» на узбеках, прогноз – тяжелое поражение. Но когда пишутся эти строки, 21 июня, игру сборной Узбекистана называют «достойной».

Людмила Фефелова

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