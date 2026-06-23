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У Валерии Штаудакер немецкие корни, казахская душа и искренняя любовь к государственному языку. Активная участница общественного движения немцев Казахстана, журналист, преподаватель проекта Wort&Stimme, а теперь ещё и основательница онлайн-школы казахского языка Birge Til, она уверенно доказывает: язык способен объединять людей независимо от национальности и происхождения.

Изучая судьбы своих предков – поволжских немцев, переживших депортацию и нашедших новый дом в Казахстане, – Валерия научилась ценить культурное наследие и понимать важность сохранения языков. Возможно, именно поэтому идея собственной языковой школы появилась у неё не случайно. Сама Лера говорит: «Я всегда мечтала открыть языковую школу и привлекать людей к изучению казахского языка».

Этим летом мечта начала воплощаться в жизнь. Не было долгих бизнес-планов или масштабной рекламной кампании. Валерия просто разместила объявление в социальной сети Threads. Результат превзошел все ожидания: всего за одну ночь ей написали 150 человек, заинтересованных в изучении казахского языка. Так появилась онлайн-школа Birge Til, что означает «изучаем язык вместе». В самом названии отражена главная идея – учиться сообща, поддерживая друг друга на пути к новым знаниям.

— Я долго шла к тому, чтобы заговорить на казахском уверенно. Были уроки, новые слова, ошибки и страх сказать что-то не так. Но однажды я поняла: язык существует не для того, чтобы быть идеальным, а для того, чтобы общаться, понимать друг друга и чувствовать себя частью общества. Именно тогда мне захотелось объяснять казахский язык просто и понятно – так, как когда-то хотелось бы учить его самой. Сегодня эта идея воплотилась в школе Birge Til, где мы вместе делаем первые шаги к свободному владению языком.

Сегодня онлайн-уроки посещают 30 учеников. Среди них дети, студенты и взрослые. Самым младшим ученикам семь и девять лет. Занятия проходят несколько раз в неделю.

При этом она продолжает активно заниматься журналистикой. Валерия регулярно освещает крупные общественно-политические и культурные события международного уровня, участвуя в мероприятиях с участием глав государств, дипломатов и представителей международных организаций.

В её деятельности удивительным образом переплетаются разные культуры, языки и традиции. Будучи представительницей немецкого этноса, она вносит свой вклад в популяризацию казахского языка.

История Валерии Штаудакер показывает, как важно верить в свою идею, сделать первый шаг и написать всего несколько строк. Иногда именно так начинаются большие успешные проекты.

Евгения Шоль

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