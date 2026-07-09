7 июля в городе Варна (Болгария) состоялся чемпионат мира по киокушинкай каратэ-до — WORLD CUP VARNA for Juniors and Cadets. В соревнованиях приняли участие сильнейшие юные спортсмены со всего мира. Сборная Казахстана достойно представила страну, продемонстрировав высокий уровень подготовки и боевого мастерства.

По итогам чемпионата казахстанские каратисты завоевали 27 медалей:

* 11 золотых;

* 6 серебряных;

* 10 бронзовых.

Одним из главных героев мирового первенства стал Таир Вебер, который завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в категории Boys (14–15 full years) +70 kg.

Этот титул стал заслуженной наградой за годы упорных тренировок и самоотверженного труда. На спортивном пути Таира были не только яркие победы, но и непростые поражения, каждое из которых становилось важным уроком и мотивировало двигаться вперед. Благодаря своему трудолюбию, силе характера, поддержке семьи и профессионализму наставников он смог подняться на высшую ступень мирового пьедестала.

Путевку на чемпионат мира Таир завоевал, став победителем чемпионата Казахстана, где подтвердил свое право представлять страну на международной арене.

Успешное выступление сборной Казахстана на мировом первенстве стало ярким подтверждением высокого уровня развития киокушинкай каратэ-до в стране. Завоеванные 27 медалей — это результат огромной работы спортсменов, тренеров и национальной федерации, а также свидетельство того, что казахстанская школа каратэ уверенно входит в число сильнейших в мире.

Поздравляем Таира Вебера, всех спортсменов сборной Казахстана, тренеров и родителей с блестящим выступлением на чемпионате мира! Желаем новых побед, ярких достижений и дальнейших успехов на международной спортивной арене.

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