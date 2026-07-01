Как международное сотрудничество помогает развитию молочной отрасли

Северо-Казахстанская область продолжает укреплять статус одного из ведущих аграрных регионов страны, успешно сочетая государственную поддержку сельского хозяйства с привлечением передовых зарубежных технологий. Одним из ярких примеров такого сотрудничества становится развитие молочного животноводства с участием немецких партнеров, что способствует не только росту производства, но и углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.

Сегодня международное сотрудничество в аграрной сфере выходит далеко за рамки поставок оборудования. Речь идет о трансфере технологий, внедрении современных стандартов управления производством и развитии генетического потенциала сельскохозяйственных животных. Именно такой подход демонстрирует молочно-товарная ферма ТОО «Атамекен-Агро-Корнеевка» в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Предприятие является одним из наиболее современных в стране. Здесь используется доильный зал немецкого производства „Westfalia“, позволяющий автоматизировать ключевые производственные процессы и обеспечивать высокое качество продукции. Кроме того, ферма внедрила современные цифровые решения для управления стадом, контроля продуктивности животных и мониторинга состояния оборудования.

Особое значение имеет сотрудничество в сфере племенного животноводства. На предприятии содержится высокопродуктивное поголовье голштино-фризской породы, завезенное из европейских стран, включая Германию. Более того, уже этой осенью первые 300 голов крупного рогатого скота, адаптированного к суровым климатическим условиям казахстанской зимы, будут переданы отечественным сельхозтоваропроизводителям. Это позволит повысить продуктивность хозяйств и укрепить кормовую и сырьевую базу молочной отрасли.

Подобные проекты становятся важным элементом развития двусторонних экономических отношений. Немецкие технологии традиционно ассоциируются с высоким качеством, надежностью и эффективностью, а казахстанский аграрный сектор получает возможность использовать лучшие мировые практики для повышения конкурентоспособности своей продукции. Результаты уже заметны. По итогам прошлого года ферма выдала около 11 тысяч тонн молока, а Северо-Казахстанская область сохраняет лидирующие позиции в стране по производству молока среди организованных хозяйств. На регион приходится примерно шестая часть всего объема переработки молока в Казахстане.

Развитие таких предприятий оказывает влияние не только на аграрную отрасль. Создаются новые рабочие места, растет спрос на услуги смежных отраслей, укрепляется продовольственная безопасность страны и увеличивается экспортный потенциал отечественной продукции. Немаловажную роль играет и повышение ветеринарной безопасности, которая является одним из ключевых условий успешного развития животноводства и международной торговли сельскохозяйственной продукцией.

Вопросы дальнейшего развития агропромышленного комплекса, внедрения современных технологий и выполнения поручений Президента по повышению производительности сельского хозяйства были рассмотрены в ходе рабочей поездки премьер-министра Олжаса Бектенова в Северо-Казахстанскую область.

Андрей Кратенко

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