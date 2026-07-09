Оказывается, современные студенты выбирают немецкий язык вовсе не ради сложных правил, а во имя очень заманчивого будущего. Сегодня язык Шиллера и Гёте – волшебный супер-ключ от лучших европейских вузов.

В этой статье я расскажу вам реальные истории ребят, которые когда-то мучились с немецкими артиклями, а сегодня они успешно живут, работают и пьют утренний кофе в Германии.

Фарид Темиржанов. Инженер немецкого автопрома

Попробовать на вкус немецкое студенчество и не сойти с ума от бюрократии – это, безусловно, отдельный вид искусства. Уроженец Павлодара Фарид Темиржанов доказал, что для целеустремленного человека нет ничего невозможного. Всё началось со школьных олимпиад, где он лихо щелкал сложные задания и стабильно забирал первые места. А на республиканском уровне парень дважды умудрился урвать бронзу!

– Мир вокруг нас меняется с бешеной скоростью, и сегодня в Германии можно нередко встретить специалистов, которые вообще не знают немецкого. Многие крупные компании и международные проекты полностью переходят на английский язык. Из-за этого может показаться, что учить немецкий сейчас уже не так важно. Но на самом деле в нем до сих пор скрыты огромные плюсы, и дело тут далеко не только в словах и грамматике, – подметил в разговоре уроженец Павлодара Фарид Темиржанов.

Фариду 25 лет. У него своя взрослая жизнь: любимая жена и ребенок. Но он до сих пор с теплом вспоминает свою учительницу по немецкому языку Татьяну Рафкатовну Мокроусову. Именно она когда-то открыла для него язык Шиллера и Гёте, причем сделала это совершенно удивительным способом.

– Татьяна Рафкатовна на уроках была воплощением истинной Германии. Всегда безупречно одетая, аккуратная, невероятно собранная и пунктуальная. Таким образом она в деталях демонстрировала ученикам, что такое истинный немецкий характер, – вспоминает Фарид. – С теплотой и легкой грустью вспоминаю то золотое время. Особенно мощные мотивационные речи Татьяны Рафкатовны. Да-да, те самые пламенные спичи, которые заставляли верить в себя, даже когда немецкая грамматика пыталась довести до слез. Между прочим, немецкая система считает, что дипломы и школьные аттестаты из стран СНГ нужно ещё доказать. Поэтому мне пришлось доучиваться год за партой в городе Кобург. Пройдя эту проверку на прочность, успешно перебрался в город Ингольштадт, где отучился в местном техническом университете по профессии инженер-экономист.

Затем Фарид устроился тест-инженером: успел поработать на знаменитого автогиганта Audi, немецкую IT-компанию Carriad и даже на известный Porsche. Из обычного тест-инженера Фарид превратился в инженера-разработчика.

– В наш отдел в Porsche брали только тех, кто идеально знает немецкий язык – на верхних этажах немецкого менеджмента все важные боссы общаются исключительно на родном языке. С одним только английским языком в Германии можно действительно найти нормальную работу, но вот получить суперкрутое повышение и дорасти до больших начальников без немецкого точно не получится, – подвёл итог Фарид Темиржанов.

Милана Кремер. Из Павлодара в Гамбург

Кто бы мог подумать, что обычный мамин совет может круто перевернуть жизнь? У Миланы Кремер из Павлодара всё так и вышло. Выбор второго иностранного в школе внезапно стал для неё судьбоносным счастливым билетом в будущее. Хотя сначала это казалось стандартной домашкой.

Откровенно говоря, Милана вообще не планировала связывать свою жизнь с немецким. Мама сказала: «Попробуй!»

И дочка согласилась. Немецкий настолько ее со временем вдохновил, что ради него школьница решилась на отчаянный шаг. Она добровольно (да-да, сама!) перевелась в 39-ю школу, в суровый класс с углубленным изучением немецкого языка. Там, конечно, над произношением и грамматикой пришлось значительно попотеть, но именно тогда Милана поняла: немецкий – чудесный супер-шанс пробиться в жизни.

Главным и самым надежным проводником в мир немецких букв и звуков для неё стала учительница Танзиля (Татьяна) Рафкатовна Мокроусова, которая не просто «вела уроки от звонка до звонка», а искренне верила в Милану, подставляла плечо в трудные моменты и зорко следила, чтобы у её любимой ученицы никогда не опускались руки.

– Даже в таких ситуациях, когда я сама могла сомневаться в своих знаниях, профессионализм и человеческое отношение педагога сыграли огромную роль в том, что я не бросила изучение немецкого, а наоборот, ещё больше захотела связать с ним свою дальнейшую жизнь и учёбу. Немаловажную роль в моём языковом пути сыграл Гёте-Институт города Павлодар. Я искренне благодарна своему педагогу этого института за ту прочную и качественную языковую базу, которую она мне дала, – подчеркнула Милана Кремер. – Полученные там знания в сочетании со школьной подготовкой я применяю до сих пор.

И именно эта основа дала мне возможность сегодня жить в Германии, учиться, общаться на немецком языке не просто как на иностранном, а практически на уровне носителя.

Милана Кремер со школьных лет – завсегдатай всевозможных конкурсов, языковых проектов и научных конференций. Одной из вишенок на этом лингвистическом торте было участие в главной олимпиаде страны. Девушка уверенно дошла до республиканского этапа, по пути собрав целую коллекцию призовых мест. После такой суровой школы жизни, как признается сама Милана, никакая конкуренция ей стала не страшна. Да и уверенности в себе теперь хоть отбавляй!

Язык свёл Милану с единомышленниками – они до сих пор остаются её близкими друзьями, потому что на одной волне: вместе обсуждают учебу, строят планы на жизнь и штурмуют европейские вершины.

Кстати, о вершинах. Сразу после выпускного вечера в 11 классе Милана собрала чемоданы и рванула прямиком в Гамбург. На минуточку – это второй по величине мегаполис Германии после Берлина! Там она с ходу сдала сложнейший экзамен на высокий языковой уровень С1 (это когда ты говоришь почти как местный житель).

Сейчас Милана учится в немецком Штудиенколлег на экономическом направлении. Разумеется, всё обучение идет строго на немецком. Девушка твёрдо решила связать своё будущее с Германией, и, глядя на её успехи, сомневаться в этом не приходится.

– Мне близка эта страна, отчасти её культура, менталитет людей, ну и, конечно же, сам язык. Немецкий дал мне не только возможность для образования и дальнейшей своей профессиональной карьеры, но и также уверенность в себе, новые возможности, ощущение, что я нахожусь на своём месте, – отметила Милана. – Тем, кто только начинает изучать немецкий язык или любой иностранный, я бы хотела порекомендовать не бояться трудностей и не ждать быстрых результатов. Потому что язык – это всегда путь непростой, но невероятно ценный и перспективный.

Уалихан Капенов. Случайности не случайны

Иногда лучшая траектория в жизни – это когда тебя просто не взяли в другой класс. У павлодарца Уалихана Капенова история с немецким языком началась по чистой случайности. Когда родители привели его в 39-ю школу, свободные места оставались лишь в одном классе – гимназическом с немецким уклоном. Одним словом, судьба сама сделала выбор, и парень остался в этом классе до самого победного.

С пятого класса главным наставником для него стала уже знакомая нам Татьяна Рафкатовна Мокроусова. До этого учителя педагоги менялись слишком часто, но именно она смогла разглядеть в школьнике заветный потенциал.

В девятом классе с её легкой руки он отправился на городскую олимпиаду.

А в десятом – замахнулся на республиканский этап. И пусть призового места там взять не получилось, спортивный азарт захватил уже вовсю.

После школы Уалихан поступил в университет, но немецкий бросать не стал. Наоборот, узнав про программы студенческого обмена, записался в Гёте-Институт. Совмещать было непросто: со второго по третий курс усердно штурмовал сложные уровни B1 и B2, при этом параллельно успевал проходить суровую военную кафедру. Как только с «военкой» было благополучно покончено, студент взялся за сбор документов для поездки. Старания окупились на все сто – Уалихан получил заветный билет на учебу в Германию на целый семестр!

– Учить немецкий сегодня – это стопроцентное попадание в яблочко. Конкуренции в разы меньше, чем с английским, причем сама Германия предоставляет студентам отличные условия. Даже если ваш немецкий пока хромает, на первых порах всегда можно вырулить на английском – в местных вузах полно таких программ, особенно в магистратуре, – поясняет Уалихан. – Поэтому главный совет молодежи: дерзайте, учите язык и пользуйтесь программами обмена, пока есть время и силы! Такой опыт, новые друзья и прокачанные навыки точно стоят того, чтобы посидеть над учебниками!

Марина Ангальдт

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