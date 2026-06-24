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Президент Федерации смешанных единоборств из Костаная откровенно рассказал о кризисе тренерства, мультикультурном характере и о том, как под одной крышей его многонациональной семьи объединяются традиции Казахстана.

Знакомьтесь: Руслан Сексембаев, Президент федерации смешанных боёв „GAMMAF MMA“ РК, руководитель академии смешанных единоборств «Темирлан-Стальные львы», кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе, а также мастер спорта Международного класса по Армейскому рукопашному бою.

Ни лицензии, ни специальности, ни педобразования

– Руслан, с какими главными вызовами Вы сегодня сталкиваетесь как тренер в Костанае?

– С большой внутренней конкуренцией на спортивном рынке Казахстана.

В плане того, что сейчас появилось очень много федераций и бойцовских клубов на любительском, профессиональном и полупрофессиональном уровнях. Каждый хочет о себе заявить. У всех молодых тренеров много амбиций. Везде у нас есть такое спортивное противостояние – противостояние на правовой, юридической основе. С одной стороны, это хорошо: присутствует здоровая конкуренция, есть на что смотреть и куда стремиться. Мне, как опытному тренеру с большим стажем, учить бы этому молодых! А то понабираются вершков, сами как спортсмены несколько лет позанимаются, потом гордо считают себя тренерами. Открывают клубы по подвалам и так далее. Берут детей, а у самих – ни лицензии, ни специальности, ни педагогического образования…

Как обычно думают родители? «А, возле дома, рядом, не надо никуда возить! Мне некогда, я работаю». Отправили ребёнка в соседний подъезд в подвал – пусть там занимается. А потом проходит полгода-год, и они понимают, что результата у ребёнка толком нет, он не развивается, да и отношения с тренером складываются психологически не совсем верно. Потому что настоящий тренер – это не просто тот, кто приём показал и всё. Тренер – это и педагог, и организатор, и психолог, и второй отец, и наставник, и жилетка.

У молодых тренеров в силу своего возраста этого понимания и осознания ещё нет. Они действуют прямолинейно, по-своему – так, как считают нужным. «Надо – значит надо!» «Я сказал: «Ваня, сделай!» – значит, сделай!» «Я сказал: «Санжар, бежать!» – значит, бежать!» А у Санжара, может быть, проблемы с сердцем, неврологией и пр. Этого они не учитывают. После таких «горе-тренировок» дети уходят. Некоторые приходят ко мне – переучиваю. Базу им дали другую, неправильную, и теперь нужно заново всё с нуля: ставить ручки, ставить ножки. Приходится объяснять ребёнку: «Максимка, ты не должен вести себя так! На тренировках у нас нет хи-хи, как у других». Смотрю даже по соревнованиям – стоят как попало. Когда играет гимн Казахстана, половина крутится… Сам я сначала выступал под флагом Советского Союза, потом Казахстана, поэтому для меня гимн – это дорого и символично. Когда он играет, все должны вести себя достойно. Из таких мелочей и складывается дисциплина.

– Есть ли у костанайской молодежи свой особый спортивный характер?

– Конечно, есть! Костанайские многостилевые бойцы пользуются авторитетом на всей территории Казахстана, в странах СНГ, дальнего и ближнего зарубежья. Наш край всегда славился своими спортсменами. Например, знаменитые боксёры Иван Дычко и Василий Левит, который является руководителем управления физической культуры и спорта города Астана. Что наши боксёры, что наши бойцы смешанных единоборств, что мои ученики – у всех есть спортивный характер. Дух нашего округа мы постоянно показываем, закаляем, бьёмся из последних сил. Вот, например, Александр Чечиль на Кубке Казахстана по ММА в Караганде в 2024 году выиграл досрочно первый бой. Во втором бою получил травму руки, но всё равно вышел на третий. Там ему уже до конца сломали руку, однако бился до последнего. Конечно, в финале проиграл, тем не менее занял достойное второе место. Это по сути и доказывает то, что мы бьёмся до конца.

– Как поживает одна из Ваших известных подопечных – Полина Вольф? Мы писали о ней ранее, одноклассники ещё в шутку ее прозвали казахстанской Рондой Раузи.

– Полине уже 12 лет. Занимается она сейчас, к сожалению, нерегулярно – у неё в основном учёба, учёба и немножко танцы. Они взяли над ней верх. Недавно разговаривал с ее мамой: возможно, с осени Полина возобновит тренировки.

Бешбармак, блины, кухен

– Ваша семья объединяет казахские, русские и немецкие корни. Как уживаются три разные культуры под одной крышей?

– Прекрасно. У нас – казахско-русско-немецкие корни. Моя мама русская, папа – казах. Жена – наполовину русская и наполовину немка. Моя теща – Светлана Ивановна – немка. Одна из моих бабушек тоже немка. Так что орднунг у нас – понятие круглосуточное. Все культуры объединены под одной крышей дружно и весело – всё как положено в полиэтничном Казахстане. Всей семьёй ежегодно празднуем государственные, мусульманские, православные, католические праздники: наш родной Наурыз, Уразу, Пасху, католическое Рождество. Жена Виктория красит куриные яйца, печёт куличи, готовит бешбармак, блины, шелпек, баурсаки. Двадцать четвертого декабря у нас дома обычно уже стоит наряженная ёлка.

– Считаете ли Вы Костанай идеальным местом для воспитания детей в мультикультурной среде?

– Наш город действительно неимоверно многогранен, функционален и силён практически во всех сферах! Речь о спорте, культуре, менталитете наших людей из Северного Казахстана. Здесь переплетены различные национальные традиции. Например, буквально в тридцати километрах от Костаная находится бывший немецкий посёлок имени Карла Маркса. Вообще, у меня очень много друзей-немцев… Костанайские дети растут в уникальной мультикультурной среде и видят, как гармонично всё устроено в нашем городе. На любом празднике у нас выступают и немецкие, и русские, и, само собой, родные казахские коллективы. Ребята впитывают эту атмосферу с пелёнок. То же самое я вижу и в спорте. Как президент федерации, я постоянно езжу по Костанайской области и всему Казахстану. Когда мы выбираемся на соревнования, я восхищаюсь тем, как наши дети дружат и выступают единой командой.

В моем клубе и на турнирах нет абсолютно никакого разделения на казахов, русских, немцев или чеченцев – мы все вместе, мы одна большая семья. В этом году мы замечательно встретили Наурыз – устроили душевное, достойное чаепитие. Несколько мам выступили с творческими номерами: они пели на казахском, русском и немецком языках. Наш город – идеальное место для того, чтобы растить молодое поколение в атмосфере дружбы и взаимоуважения.

– Что самое главное в Ваших профессиональных планах?

– Наша цель – растить ребят, которые будут искренне преданы спорту. Кроме того, важнейшим вектором для нас остается военно-патриотическое направление. Точно так же, как в годы моей работы в кадетской школе, мы готовим допризывную молодёжь к службе в армии. Для меня высшая награда и гордость – получать весточки от командиров воинских частей и родителей моих бывших воспитанников. Когда они пишут: «Спасибо вам, Руслан Жумабаевич, за достойное воспитание сына!», я понимаю, что годы, проведённые в нашей академии, прошли для парней не зря.

– Благодарю за содержательную беседу.

Марина Ангальдт

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