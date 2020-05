An vielen Orten in Deutschland erinnern Gedenkorte an die Opfer des Zweiten Weltkriegs. So auch im Leipziger Ostfriedhof, wo unter anderen Zwangsarbeiter, Deserteure der Wehrmacht und Gefallene der sowjetischen Truppen ihre letzte Ruhe fanden. Mehrere Sondergrabanlagen, ein polnisches Ehrenmal und ein sowjetischer Ehrenhain erinnern hier an die Kriegszeit.

Von David Tiefenthaler