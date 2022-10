Aktuelle Aspekte der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und der EU im Transport– und Logistiksektor und der gesellschaftlichen Modernisierung in Kasachstan diskutierten die Teilnehmer des 35. Treffens des Berliner Eurasischen Klubs.

Organisiert wurde die Veranstaltung in Brüssel vom Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft und den Botschaften Kasachstans in der Bundesrepublik Deutschland und im Königreich Belgien. Das Treffen fand im Format zweier Sitzungen zu den Themen „Global Gateway – Opportunities for Joint Projects in New Realities“ und „Agenda for Social Reforms in Kazakhstan: a View from Europe“ statt.

Der stellvertretende kasachische Außenminister Roman Wassilenko informierte die Teilnehmer des Treffens über den von Präsident Kassym-Schomart Tokajew eingeleiteten Modernisierungskurs in Kasachstan. Auch die neuen Transportrouten für den Warenverkehr zwischen Europa und Asien über Kasachstan thematisierte der Diplomat. „Wir sehen ein gegenseitiges ernsthaftes Interesse unserer europäischen Partner an der Stärkung der für beide Seiten vorteilhaften Beziehungen und freuen uns auf eine produktive gemeinsame Arbeit zur Erreichung unserer gemeinsamen Ziele“, so Wassilenko.

Der Botschafter Kasachstans in Deutschland, Nurlan Onzhanov, betonte, dass der Berliner Eurasische Klub in den 10 Jahren seines Bestehens seine Wirksamkeit als Plattform für einen informellen Dialog zwischen Kasachstan, Deutschland und Europa bewiesen habe.