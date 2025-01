Während seines Arbeitsbesuchs in den Vereinigten Arabischen Emiraten nahm Kassym-Schomart Tokajew am Dienstag am Gipfeltreffen „Abu Dhabi Sustainability Development Week“ teil, bei dem führende Politiker und Experten aus aller Welt zusammenkamen, um die globalen Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung zu diskutieren.

In seiner Rede wies der kasachische Präsident darauf hin, dass die Welt derzeit mit einer Reihe von kritischen Herausforderungen wie Klimawandel, Wüstenbildung, Verlust der biologischen Vielfalt, Wasserknappheit und Ernährungssicherheit konfrontiert ist. Diese Herausforderungen werden durch geopolitische Spannungen und Unterbrechungen der globalen Lieferketten noch verschärft.

Der Präsident betonte, dass Kasachstan bereit sei, diese Herausforderungen mit einer ehrgeizigen Strategie anzugehen, die sich auf drei Schlüsselbereiche stützt – die Digitalisierung gepaart mit künstlicher Intelligenz, die Umsetzung großer Infrastrukturprojekte und die Kernkraft.

Herausforderungen für Region Zentralasien

„Weltweit sind die Stromerzeugungssysteme für 75 Prozent der Treibhausgasemissionen und für 10 Prozent des Verlusts an biologischer Vielfalt verantwortlich. Der Bau unseres ersten Kernkraftwerks, der in einem nationalen Referendum befürwortet wurde, wird ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Energieentwicklung in unserem Land sein. Kasachstan setzt sich auch für eine diversifizierte Versorgung der Weltmärkte mit kritischen Rohstoffen ein, die für das Erreichen der globalen Kohlenstoffreduzierungsziele unerlässlich sind“, so Tokajew wörtlich.

Das kasachische Staatsoberhaupt sieht die globale Erwärmung als eine der größten Herausforderungen für die Region Zentralasien. Er schlug daher vor, Frühwarnsysteme einzurichten und die Wasser- und Bodenbewirtschaftung zu verbessern. Dazu müsse auch in wassersparende Technologien investiert und Bewässerungssysteme modernisiert werden.

Ein dreiteiliges neues System

Abschließend betonte Kassym-Schomart Tokajew die Notwendigkeit neuer Denk- und Sichtweisen der weltweiten Entwicklung auf der Grundlage von Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Stabilität, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen. Ein ganzheitliches System, das auf den drei wichtigsten Prinzipien aufbaut, kann die Lösung für die globalen Probleme bieten.

Das erste dieser Prinzipien sei die Bereitstellung „grüner“ Finanzmittel, die viel leichter zugänglich werden sollten. Das zweite Prinzip sei die Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Technologietransfer, technische Unterstützung und Forschung. Der dritte wichtige Punkt sei laut Tokajew das Erschließen de Synergien zwischen den Klimaprioritäten, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Anwendung von künstlicher Intelligenz, die in ihrer Gesamtheit bis 2030 mehr als 16 Prozent des globalen BIP ausmachen könnten.

Auf dem Gipfeltreffen sprachen neben dem usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew auch viele andere Staatsoberhäupter und Regierungsvertreter. Die Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) fungiert als internationale Plattform, die sich mit jenen verknüpften Herausforderungen auseinandersetzt, die durch eine umfassende Beschleunigung und Implementierung einer nachhaltigen Entwicklung sowie sauberer Energie entstehen.

aro.