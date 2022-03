Kasachstandeutscher erringt Bronze im Biathlon

Bei den Paralympischen Spielen in Peking darf sich das Nationalteam Kasachstans freuen: Sein Kapitän Alexander Gerlitz bescherte seinem Land einen Erfolg, indem er sich am Dienstag beim Biathlon über die Distanz von zehn Kilometern den dritten Platz und damit paralympisches Bronze sicherte. Nur der Kanadier Mark Arendz (Gold) und der Ukrainer Hryhorij Wowczynski waren noch besser. Gerlitz gewann damit die erste Medaille für Kasachstan bei den Paralympischen Spielen. Bei den Olympischen Spielen, die im Februar ausgetragen wurden, ging das kasachische Nationalteam dagegen leer aus.

Umso größer war auch die Freude bei Präsident Kassym-Schomart Tokajew, der Gerlitz auf Twitter zu seiner Bronzemedaille gratulierte. „Bei den Paralympischen Spielen in Peking hat der Kasachstaner Alexander Gerlitz die Bronzemedaille im Biathlon über zehn Kilometer gewonnen. Es ist die erste Medaille für Kasachstan bei den Paralympischen Winterspielen in Peking. Von ganzem Herzen gratuliere ich Alexander und wünsche ihm weitere sportlichen Erfolge“, schrieb Tokajew. Die Worte scheint Gerlitz verinnerlicht zu haben: In diesen Stunden schickt er sich an, seinen nächsten Erfolg zu feiern – diesmal im Skilanglauf.

Der Kasachstandeutsche Alexander Gerlitz war bereits im Vorfeld der Spiele als Medaillenkandidat für Kasachstan gehandelt worden. Schon bei den letzten Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang war es ihm in mehreren Wettkämpfen gelungen, sich unter den Top 10 zu etablieren. Der Biathlet und Ski-Langläufer aus Petropawlowsk entschied sich erst 2015, sein Leben mit dem Leistungssport zu verbinden. Seitdem hat er neben den beiden Winterspielen 2018 und 2022 an weiteren Wettbewerben teilgenommen, etwa einer WM in Deutschland. Für seine Bronzemedaille darf sich der Sportler über ein Preisgeld von 75.000 US-Dollar freuen. Das entspricht aktuell etwa 38 Millionen Tenge.

cstr.