Erneut tauchte Kasachstan in der Liste der attraktivsten internationalen Reiseziele auf: CNN Travel nahm Kasachstans „südliche Hauptstadt“ Almaty in die Liste „Where to go in 2025“ auf. Die Stadt wurde dank seiner einzigartigen Atmosphäre, die weiten stadtnahen Naturlandschaften und eine sich entwickelnde urbane Kultur zur „Hauptstadt des neuen Stils“ Zentralasiens erklärt.

Wie CNN Travel in der neuesten Ausgabe von „Where to go“ schreibt, sind die U-Bahn-Stationen von Almaty im wahrsten Sinne des Wortes Kunstwerke und bilden die perfekte Ergänzung zu Museen von Weltrang, darunter das Staatliche Abylchan-Kastejew-Kunstmuseum mit mehr als 20 000 Kunstwerken und das Tselinny-Zentrum für zeitgenössische Kultur, das in diesem Jahr in neue Räumlichkeiten umzieht.

Die dramatischen Landschaften und einzigartigen urbanen Zentren Zentralasiens erweisen sich als besonders verlockend, heißt es im Text weiter. Almaty sei eine der seltenen Städte, die wirklich alles zu bieten haben: gutes Essen, ein blühendes Nachtleben, eine schnell wachsende Kunst- und Kulturszene und dank ihrer Lage am Fuße des Tian-Shan-Gebirges einen einfachen Zugang zu einigen der atemberaubendsten, unberührten Landschaften der Welt.

Almaty gilt als Geburtsort der „Neo-Nomaden-Küche“, einer Mischung aus modernen Kochtechniken und traditionellen Zutaten, die von den Nomadenvölkern verwendet werden, die in den Grasländern Zentralasiens leben. Um selbst auf den Geschmack zu kommen, wird von den Autoren hierbei das Restaurant Auyl südlich der Stadt empfohlen.

Auch die Anreise nach Almaty wird von CNN Travel als „erstaunlich einfach“ bezeichnet. Die Stadt ist mit Direktflügen aus Europa, Asien und dem Mittleren Osten zu erreichen. Ebenfalls wird die visumfreie Einreise für Bürger aus solchen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich als positiv angemerkt.

Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde Kasachstan in die prestigeträchtige Reise-Rangliste des internationalen Verlages Lonely Planet für 2025 aufgenommen. Bereits 2024 war Almaty in der Liste der „52 Places to go in 2024“ der amerikanischen Tageszeitung The New York Times zu finden.

aro.