Heutzutage sind die technischen Fächer sehr aktuell. Jedes Jahr steigt der Bedarf an qualifiziertem Personal in den Bereichen Technologie, Technik und Wissenschaft. Dies ist auf die Entwicklung neuer Technologien und innovativer Lösungen zurückzuführen. Und wo es eine Nachfrage gibt, da gibt es auch ein Angebot. Aus diesem Grund gibt es genug Arbeitsplätze und die Arbeitgeber zahlen für diese Arbeit viel Geld.

In jedem Land gibt es eine große Nachfrage nach Fachkräften, die eine sehr gute technische Ausbildung haben. Man kann auch bemerken, dass es in den Universitäten in Kasachstan sehr viele Bildungszuschüsse für technische Fachrichtungen gibt.

Dank Feminismus und moderner Entwicklung wählen viele Mädchen technische Fachrichtungen. Die historische Entwicklung der technischen Bildung für Frauen hat sich über die Jahrhunderte stark verändert und spiegelt gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Veränderungen wider.

Im 19. Jahrhundert waren Frauen in vielen Ländern von formaler technischer Bildung weitgehend ausgeschlossen. Bildung für Frauen konzentrierte sich hauptsächlich auf häusliche Fertigkeiten. In einigen Ländern wurden jedoch in ersten Bildungseinrichtungen technische Kurse für Frauen angeboten, insbesondere in den Bereichen Textil- und Hauswirtschaft.

Heute sind Frauen in vielen technischen Bereichen stärker als früher vertreten, Es gibt auch Initiativen zur Förderung von Mädchen in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik). Hochschulen und Unternehmen setzen sich zunehmend für Diversität und Inklusion ein, um eine Gleichstellung der Geschlechter in technischen Berufen zu erreichen.

Aber manchmal gibt es auch Herausforderungen, wie zum Beispiel tief verwurzelte Stereotypen über angeblich geschlechterspezifische Berufe. Aus diesem Grund gibt es ungleiche Löhne auf dem Markt und Arbeitgeber behandeln männliche Spezialisten oft besser, weshalb sie die Arbeit häufiger bekommen.

Aber wenn man die Entwicklung der letzten Jahre beobachtet, kann man feststellen, dass jede entwickelte Gesellschaft nach Gleichberechtigung strebt. Weil immer mehr Frauen aufgrund der umfangreichen Möglichkeiten zur Entwicklung von Wissenschaft und Technologie beitragen, werden auch veraltete Konzepte über Berufe und Fachrichtungen immer mehr verschwinden. Daraus kann man schließen, dass Mädchen aufgrund der gleichen schulischen Ausbildung, die sowohl Mädchen als auch Jungen in der Schule erhalten, bei der Auswahl eines Berufes die gleichen Chancen haben.

Daher gibt es sowohl in Deutschland als auch in Kasachstan einen Zuwachs der Mädchen, die technische Richtungen wählen. Laut der Akademie für Zivilluftfahrt der Stadt Almaty ist der Anteil der Mädchen, die Luftfahrtspezialistinnen werden möchten, in den letzten Jahren auf 25 Prozent gestiegen. Besonders beeindruckend ist der Zuwachs der Zahl der Mädchen, die Pilotinnen werden wollen, die im gleichen Zeitraum auf bis zu 15 Prozent gestiegen ist.

Im Jahr 2023 arbeiteten circa 69.000 Menschen in Kasachstan als IT-Spezialisten. Von ihnen sind laut einer Studie des Zentrums für Arbeitsmarktentwicklung in Kasachstan 31 Prozent Frauen. Die Frauen haben in der heutigen Welt die Wahl und die Möglichkeit, sich selbst und ihr Potenzial zu verwirklichen und nach ihrer Berufung zu arbeiten.

Viele Mädchen haben ebenso wie viele Jungen das Talent und die Neigung zu genauen Wissenschaften, die sie perfekt nutzen können, um einen bestimmten technischen Beruf zu erhalten. Dies führt zur Reduzierung von Stereotypen über „weibliche“ und „männliche“ Berufe und trägt zu einer gleichberechtigten Gesellschaft bei.

Der Artikel entstand mit Unterstützung der Deutschlehrerinnen G. Badygulova und M. Akhmetzhanova.

Adel Tamendarova, Gymnasium Nr. 68, Almaty