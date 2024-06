Der Literaturkreis der Deutschen aus Russland wird im Jahr 2025 dreißig Jahre alt! Aus diesem Anlass sammelt der BKDR Verlag in Kooperation mit dem Literaturkreis Beiträge für die Jubiläumsanthologie (2025).

Einsendeschluss: 31.08.2024

Wir laden deutschschreibende Autorinnen/Autoren/Künstler, Beiträge für den nächsten Literaturalmanach einzureichen. Wir sammeln unveröffentlichte Beiträge aller Art: Kurzprosa, Lyrik, literaturwissenschaftliche Essays, Rezensionen, Interviews, Übersetzungen/Nachdichtungen, kultur- bzw. literaturhistorische Textbeiträge in deutscher Sprache sowie Bilder/Fotos.

Zum Thema

Die Beiträge sollten sich optimalerweise mit Themenschwerpunkten wie deutsche kulturelle Spuren in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, außergewöhnliche Schicksale von Deutschstämmigen aus und im postsowjetischen Raum, ihr Ein- und Zusammenleben mit anderen Menschen in Deutschland bzw. Erfahrungen der Zugewanderten bei der Suche nach einem Platz in der neuen (alten) Heimat befassen.

Zielgruppe und Teilnahmebedingungen

alle künstlerisch begabten Autorinnen und Autoren, Künstlerinnen und Künstler unabhängig von Religion, Herkunft, Alter und Geschlecht sind herzlich eingeladen, ihre Beiträge für den Literaturalmanach einzureichen (sofort sie thematisch passen).

Grundsätzlich gilt:

Bitte lassen Sie Ihre Textbeiträge vor der Einsendung unbedingt professionell Korrektur lesen. Bei einer übermäßigen Fehleranzahl im Text behält sich die Redaktion vor, den entsprechenden Beitrag auszusortieren.

Bei mehreren Prosa-Einsendungen wird in der Regel nur ein Beitrag ausgewählt.

Die Einsender räumen mit ihrer Einreichung dem Verlag und Herausgeber automatisch das eingeschränkte Nutzungsrecht ein, d. h. sie erlauben, ihre Beiträge im Rahmen dieser Ausschreibung honorarfrei zu veröffentlichen und Auszüge daraus für die Bewerbung des Buches öffentlich zu nutzen (gedruckt oder als eBook bzw. PDF, die nach Ablauf einer Schutzfrist von drei Jahren auf unseren online-Plattformen oder auch auf Archiv-Onlineplattformen unserer Kooperationspartner, wie z. B. Landesbibliotheken und Archiven, vornehmlich für wissenschaftliche Zwecke zum Download zur Verfügung gestellt werden)

Mit der Einsendung eines Beitrags bzw. eines Bildes versichert der/die Teilnehmer/in gleichzeitig, dass die Beträge frei von Rechten Dritter sind und der eingesandte Beitrag von ihm/ihr selbst verfasst wurde. Bei jeglichen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Urheber- und Nutzungsreche werden wir auf diese öffentliche Ausschreibung verweisen, die Verantwortung liegt vollständig bei den Teilnehmenden an dieser Ausschreibung. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Publikation der eingesandten Beiträge.

Formatierung

Die Beiträge bitte als Text-Dokument (doc oder rtf) einsenden. Bei Bildern/Fotos: im jpg oder tiff-Format. Bitte verwenden Sie in Ihren Texten die in Deutschland verbreitete Form von „…“, bekannt als „Gänsefüßchen“ oder „Anführungszeichen“.

Umfang

Prosa: etwa 3 bis 10 Normseiten, Lyrik: etwa 5 bis 10 Gedichte, Bilder: 5 bis 10 Bilder, (bitte in guter Auflösung und im jpg- oder tiff-Format zusenden).

Mit Ihrem Beitrag reichen Sie bitte eine Kurzvita (mit einer Bibliografie, wenn vorhanden) von etwa 8 bis max.10 Zeilen ein. Ihre Kurzvita und Anschrift platzieren Sie bitte gleich auf der ersten Seite Ihres Dokuments. Wenn Sie keine aktuelle Anschrift angeben, kann der Verlag Ihnen im Falle einer Publikation kein Belegexemplar zusenden. Jede/r Autor/in erhält in der Regel im Falle der Veröffentlichung des eingesandten Beitrags ein kostenfreies Belegexemplar des Literaturalmanachs 2025.

Mehrere Gedichte bitte unbedingt in einer einzigen Datei zusammenfassen! Ihre Einsendungen schicken Sie bitte per E-Mail bis zum 31.08.2024 an die Redaktion des deutschsprachigen Almanachs: redaktion@bkdr.de.

Das Buch wird im BKDR Verlag erscheinen und voraussichtlich auf der nächsten Leipziger Buchmesse vorgestellt. Informationen zum Verlag finden Sie auf https://bkdr.de/verlag/

Zum Literaturkreis der Deutschen aus Russland siehe unter: www.literaturkreis-autoren-aus-russland.de

Details zu unserem erst 2024 erschienenen Literaturalmanach mit dem Titel „Stimmen aus dem Niemandsland“ finden Sie unter dem folgenden Link: www.bkdr.de/almanach-2023-2024/. Redaktion, BKDR

