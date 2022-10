Almaty ist nicht nur eine pulsierende Metropole mit einem reichen Kultur- und Nachtleben. Es erfreut sich auch als Bergstadt großer Beliebtheit bei Einheimischen und Touristen.

Angehörige der deutschen Jugend in der Stadt gründeten vor ein paar Jahren den Bergtourismus-Verein „Die Wilden“, um regelmäßig aktiv die Naturwunder vor der eigenen Haustür zu erkunden und sich gemeinsam vom urbanen Stress zu erholen. Zwischenzeitlich schob die Corona-Pandemie den Aktivitäten des Vereins einen Riegel vor, doch in diesem Jahr haben sich junge Enthusiasten gefunden, die das Projekt wiederbelebt haben. In unserem Video erfahrt ihr mehr über die Outdoor-Abenteuer der Jungs und Mädels.