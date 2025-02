Kasachstans Präsident Kassym-Schomart Tokajew nahm vergangenes Wochenende in der Hauptstadt Astana am Jugendforum „Zhana adamdar“ teil. In seiner Ansprache bedankte er sich für die Initiativen der Jugendbewegung und sicherte weitere staatliche Unterstützung für die Jugend zu.

Die Veranstaltung brachte 4.000 Teilnehmer aus vielen Großstädten des Landes im EXPO-Kongresszentrum zusammen, die ihre Projekte zur Lösung dringender sozialer Probleme vorstellten.

Auf dem Treffen wurden Veränderungen im gesellschaftlichen Wertesystem diskutiert, die auf Wissen, Pragmatismus und Initiative basieren. Die Teilnehmer beschrieben ihre Aktionen in verschiedenen Bereichen: Kontrolle der Durchsetzung von Gesetzen, Verbesserung der städtischen Umwelt, Schutz der Bürgerrechte und andere öffentliche Initiativen.

Die Zukunft in den Händen der jungen Menschen

„Ich sage immer, dass die jungen Menschen in Kasachstan kreativ sind. Großartige Ideen und gute Unternehmungen sind gerade zum Ausdruck gebracht worden. Wenn ich mir Ihre Reden anhöre und die Atmosphäre des Forums einatme, spüre ich einen unglaublich starken Stolz auf unsere Jugend und Zuversicht für die Zukunft Kasachstans. Es gibt überall einen Weg für junge Menschen. Die Zukunft unseres Landes liegt in den Händen von intelligenten, gebildeten, mit der Zeit gehenden jungen Menschen. Als Präsident setze ich große Hoffnungen auf Sie“, so das Staatsoberhaupt während seiner Ansprache wörtlich.

Der Präsident bezeichnete die gegenwärtige Phase in der Geschichte Kasachstans als einen Wendepunkt und wies darauf hin, dass die Gesellschaft vor hohen Zielen steht. Kasachstan müsse eine Nation werden, „die nicht nur lernt, sondern von der auch andere lernen“. Es liegt an den jungen Menschen, all diese Bemühungen in die Tat umzusetzen. Die Jugendbewegung sei ein Spiegelbild einer neuen Gesellschaft und somit einer neuen Realität. Laut Tokajew spiegeln die Werbebanner der Jugendbewegung das Wesen der Reformen Kasachstans wider, die auf dem Konzept des Aufbaus eines gerechten Staates beruhen, der Recht und Ordnung gewährleistet.

Kassym-Schomart Tokajew verwies ferner auf die Bedeutung des patriotischen Geistes, der Schaffung von Recht und Ordnung in der Gesellschaft und der Umweltaktion „Taza Kazakhstan“, die seit einigen Jahren bereits erfolgreich im Land durchgeführt wird. Seiner Meinung nach können nur entschlossene Bürger, die fähig sind, Verantwortung zu übernehmen, dem Land treu dienen.

Staatliche Unterstützung für Kinder und Jugendliche

Auch blieb die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche vom kasachischen Staat umfassend unterstützt werden, von Präsident Tokajew nicht unbemerkt. Kasachstan ist eines der wenigen Länder der Welt, in dem Kinder und Jugendliche vom Staat umfassend unterstützt werden. Sobald ein Kind geboren wird, nimmt es automatisch an den nationalen Programmen teil. Auch werden Kinder direkt nach der Geburt mit Mitteln des Nationalfonds unterstützt. Wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben, können sie dieses Geld für die Ausbildung oder den Kauf einer Wohnung verwenden. Für Kinder ab fünf Jahren gibt es das Programm „Keleschek“, das Eltern dabei hilft, Geld für die zukünftige Ausbildung ihrer Kinder zu sparen. Ab dem sechsten oder siebten Lebensjahr wird jedem Kind eine kostenlose Schulbildung garantiert. All diese Verpflichtungen werden vom Staat übernommen.

„Das ist nicht in allen Ländern der Welt der Fall. Wir müssen das, was wir haben, zu schätzen wissen. Wir haben viele Errungenschaften. Grundschüler erhalten eine kostenlose Mahlzeit. Die Kinder können auf Kosten des Staates verschiedene Zirkel und Sektionen besuchen. Schulabgänger haben die Möglichkeit, mit einem Stipendium an einer Universität oder Hochschule zu studieren“, so der Präsident wörtlich.

„Zhana adamdar“ existiert seit Ende 2022. Laut Asel Badenowa, der Leiterin der Jugendbewegung, hat die Organisation rund 15.000 junge Aktivisten und verfügt über Standorte in 19 Städten im ganzen Land. Bis heute haben sie Dutzende von Bürgerinitiativen und Aktionen organisiert. Junge Menschen bekämpfen Vandalismus, illegale Müllkippen, den Verkauf von Alkohol an Minderjährige, den Drogenhandel und andere soziale Missstände, indem sie offen und aktiv ihren Standpunkt als Staatsbürger zum Ausdruck bringen.

DAZ