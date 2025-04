Im Rahmen des Besuchs einer Delegation unter der Leitung des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten der Republik Kasachstan Roman Sklyar in der Bundesrepublik Deutschland fanden Anfang dieser Woche Treffen mit führenden Unternehmen aus dem Bundesland Saarland statt. In Frankfurt am Main traf sich die kasachstanische Delegation mit dem dort ansässigen Generalkonsul der Republik Kasachstan Taubaldy Umetbajew und Vertretern bekannter Unternehmen im Rohstoffbereich, der SHS – Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KgaA und der Becker Mining Systems AG. Im Mittelpunkt standen vielversprechende Bereiche der Zusammenarbeit in strategischen Branchen wie Metallurgie, Maschinenbau und nachhaltige Technologien.

Die Gesprächspartner erörterten ein breites Spektrum von Fragen der Zusammenarbeit in den genannten Sektoren. Die kasachstanische Seite stellte eine Reihe potenzieller Investitionsprojekte vor und bekundete ihr Interesse an einem Engagement – gemeinsam mit den ausländischen Investoren – für eine nachhaltige Entwicklung, einschließlich der Einführung „grüner“ Lösungen und fortschrittlicher Technologien in Kasachstan.

Bei den Gesprächen mit Vertretern der Becker Mining Systems AG wurde besonderes Augenmerk auf die Umsetzung gemeinsamer Investitionsprojekte im Bergbau gelegt. Die Becker Mining Systems AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Energie, Automatisierung, Kommunikation, Transport und Infrastruktur für den Bergbau. Wolfgang Wegener, Geschäftsführer des Unternehmens, informierte die Delegation aus Kasachstan über die Pläne des Unternehmens und bekundete sein Interesse an der Lokalisierung der Produktion und Montage von Bergbauausrüstung in Kasachstan.

Das größte Land in Zentralasien arbeitet aktiv an der Entwicklung seines industriellen Potenzials und an der Gewinnung von Investitionen in High-Tech-Wirtschaftssektoren.