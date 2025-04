Eine gute Ausbildung beginnt mit der Schule, wo man eigene Interessen und Stärken entdecken und entwickeln kann, so dass man sich die Hochschulausbildung gut vorstellt und den eigenen, zukünftigen Beruf sicherer wählt. Es gibt viele Schulen mit unterschiedlichen Richtungen. In diesem Artikel wird über Republikanische Schule für Physik und Mathematik (National School of Physics & Math (FIZMAT)) in der Stadt Astana berichtet.

Was für eine Schule ist die FIZMAT-Schule?

Die Republikanische Schule für Physik und Mathematik in der Stadt Astana ist eine Bildungseinrichtung, die die Schüler, die sich für Wissenschaften interessieren, anzieht. Die Schule befindet sich in Astana und ist bekannt für ihre hohen Lernanforderungen und für ihre starke Ausbildung in Mathematik, Physik und Informatik. Die Aufnahme in diese Schule ist schon eine Leistung, da der Wettbewerb unter den Bewerbern ziemlich hoch ist. Viele Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass der Lernprozess hier schwierig, aber gleichzeitig auch sehr spannend ist.

Die Geschichte der FIZMAT-Schule zieht sich über mehrere Jahrzehnte und in dieser Zeit hat die Schule viele Schülerinnen und Schüler ausgebildet, die später in die renommiertesten Universitäten immatrikuliert wurden. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Entwicklung des analytischen Denkens und eines tiefen Verständnisses der Fächer, was natürlich ernsthafte Anstrengungen der Schüler erfordert. In der Schule ist der Lernprozess ziemlich anstrengend. Obwohl die Lehrerinnen und Lehrer immer helfen können, kann die Belastung des einzelnen Schülers doch ziemlich hoch sein. Doch der einzelne Lernende befindet sich meist in einer Atmosphäre, in der sich die Schüler gegenseitig unterstützen und im Team an komplexen Aufgaben arbeiten. Neben dem Unterricht gibt es oft zusätzliche Nachhilfestunden und Beratungen, die helfen, das Wissen zu vertiefen und sich besser auf Prüfungen vorzubereiten.

AP-Programm

In den zehnten und elften Klassen bietet FIZMAT-Schule ein Advanced Placement (AP)-Programm an, das die Möglichkeit bietet, Themen auf einem fortgeschrittenen Niveau zu erlernen und internationale Prüfungen abzulegen. Zu den verfügbaren Kursen gehören Mathematik, Physik, Chemie, Informatik, Biologie, Wirtschaft und vieles mehr. Diese Fächer entsprechen den Studienplänen führender ausländischer Universitäten und bereiten die Schüler so auf die Zulassung an den Universitäten vor. Es sollte dabei jedoch berücksichtigt werden, dass AP-Kurse viel Unabhängigkeit und Verantwortung von den Schülern erfordern. Das Kursprogramm lehrt, die eigene Zeit zu verwalten, mit wissenschaftlicher Literatur zu arbeiten und tief in das Thema einzutauchen. Viele Absolventen des Programms stellen fest, dass die Teilnahme an AP-Kursen eine gute Vorbereitung auf das Studium an Universitäten war.

Innenleben in der Schule

Das Schulleben in FIZMAT ist vielfältig. Neben herausfordernden Trainingseinheiten in der Mathematik, Physik und Informatik gibt es verschiedene Zirkel und Wettbewerbe in den Fachrichtungen Programmierung, Mathematik, Robotik usw. Auch der Sport nimmt einen wichtigen Platz ein. Regelmäßig finden Turniere und Wettkämpfe statt, bei denen die Schüler ihre sportlichen Leistungen beweisen können. Die Schule beherbergt auch verschiedene kreative Aktivitäten wie Konzerte, Theateraufführungen und literarische Abende, die es ermöglichen, die Talente der Schüler zu entdecken.

Vorbereitung auf Olympiaden

Die Schüler nehmen oft an internationalen Olympiaden in Mathematik, Physik und Informatik teil und belegen dort vordere Plätze. Die Vorbereitung auf die Olympiaden ist eine enorme Arbeit, die sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern Zeit und Mühe erfordert. Für diejenigen, die hohe Leistungen anstreben, hat die Schule Mentoren, die helfen, sich auf Wettbewerbe vorzubereiten.

Die Republikanische Schule für Physik und Mathematik ist eine Schule, in der man eine sehr gute Ausbildung erhalten kann, wenn man bereit ist, hart zu arbeiten. Natürlich ist die Ausbildung hier nicht einfach, aber für diejenigen, die für Herausforderungen bereit sind, kann FIZMAT ein Trampolin in die Zukunft sein.

Neben akademischem Wissen hilft die Schule, wichtige Fähigkeiten zu entwickeln wie die Fähigkeit, im Team zu arbeiten, ungewöhnliche Probleme zu lösen und Auswege aus schwierigen Situationen zu finden. Und wenngleich die Jahre in der FIZMAT-Schule ziemlich herausfordernd sein können, so wird diese Zeit für viele Absolventen doch zu einem wichtigen Teil auf ihrem Weg zum zukünftigen Erfolg.

Batyrbek Nazhmidenov, Schüler der National School of Physics & Math (FIZMAT) der Stadt Astana