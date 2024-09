Der stellvertretende Premierminister und Außenminister der Republik Kasachstan, Murat Nurtleu, führte Gespräche mit der Untergeneralsekretärin der Vereinten Nationen und Hohen Vertreterin für Abrüstungsfragen, Izumi Nakamitsu, die vergangene Woche zu einem Arbeitsbesuch in Astana eingetroffen war.

Während des Treffens wurde das hohe Niveau der Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und den Vereinten Nationen in den Bereichen internationale Sicherheit, nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung bestätigt. Die Gesprächspartner tauschten sich über die Ergebnisse des Vorbereitungsausschusses für den Atomwaffensperrvertrag (NVV) aus, der am 2. August in Genf unter dem Vorsitz Kasachstans zu Ende ging. Beide Seiten erörterten auch die Vorbereitungen für die Übernahme des Vorsitzes im Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) durch Kasachstan im März 2025.

Internationaler Tag gegen Atomtests

Nakamitsu würdigte die weltweiten Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Tages gegen Atomtests, der jährlich am 29. August begangen wird. Er markiert die im Jahre 1991 durch ein Dekret von Nursultan Nasarbajew vollzogene Schließung des Atomtestgeländes in Semipalatinsk (heute Semei), dem größten der ehemaligen Sowjetunion. Dort fanden mehr als 450 Tests statt, deren Auswirkungen auch noch Jahrzehnte später spürbar waren. In Bezug darauf existiert ebenfalls der Vertrag über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) eine zentrale Säule der internationalen Bemühungen gegen Atomtest, der seit mehr als 20 Jahre seiner Annahme aufgrund zu geringer Ratifizierungen noch nicht in Kraft getreten ist.

Ein wichtiger Punkt des Treffens war die Umsetzung der Initiative des kasachischen Präsidenten Tokajew zur Einrichtung der Internationalen Agentur für biologische Sicherheit (IABS) und deren weitere Förderung auf multilateralen Plattformen. Als Ergebnis des Treffens wurde die Vereinbarung bestätigt, die enge Zusammenarbeit in den Bereichen globale Abrüstung, Nichtverbreitung und Stärkung der internationalen Sicherheit fortzusetzen.

Veranstaltungsreihe in Kasachstan

Der eigentliche Besuch der UN-Untergeneralsekretärin Nakamitsu diente der Teilnahme an einer Konferenz über die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen atomwaffenfreien Zonen, die von Kasachstan gemeinsam mit dem UN-Büro für Abrüstungsfragen organisiert wurde.

Im Rahmen der offiziellen Aktivitäten anlässlich des Internationalen Tages gegen Atomtests am 27. und 28. August 2024 veranstaltete das kasachische Außenministerium gemeinsam mit dem UN-Büro für Abrüstungsfragen das zweite thematische Forum zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen atomwaffenfreien Zonen. Die erste Veranstaltung dieser Art fand bereits im Jahre 2019 in der Hauptstadt Astana statt. Eine reguläre Sitzung des Koordinierungsausschusses zur Vorbereitung des kasachischen Vorsitzes im Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) fand anschließend am 29. August statt. Mehr als 60 Teilnehmer, darunter Diplomaten, Vertreter internationaler und regionaler Organisationen und der Zivilgesellschaft, nahmen an den Veranstaltungen teil.

DAZ