In der Stadt am kaspischen Meer wurde ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt: Am 22. März versammelten sich in Aktau beachtliche 5.000 Menschen in kasachischer Nationaltracht.

An der Veranstaltung „Best Fest Nauryz“ nahmen mehr als 5 500 Personen teil, darunter Vertreter verschiedener Berufsgruppen, ethnischer Gruppen, der älteren Generation sowie Bewohner weit abgelegener Dörfer und anderer Regionen des Landes. Ihre Teilnahme trug zur Förderung der kasachischen Kultur auf der Weltbühne bei.

Die Rekordzeremonie fand an der kaspischen Küste statt. Die angemeldeten Teilnehmer versammelten sich an einem speziell vorbereiteten Ort, und die Rekorde wurden von offiziellen Vertretern des Guinness-Buches der Rekorde aus dem Vereinigten Königreich aufgenommen. Die Ergebnisse der mehrstündigen Zählung bestätigten, dass die festgelegten Anforderungen in vollem Umfang erfüllt wurden, und es wurde eine spezielle Urkunde überreicht, die Kasachstan den Besitz eines neuen Weltrekords bescheinigt. Damit wurde die kasachische Nationaltracht in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen.

Popularisierung der kasachischen Kultur

Der Akim der Region Mangistau, Nurdaulet Kilybay, wies auf die Bedeutung dieses historischen Ereignisses für die Förderung des kulturellen Erbes des kasachischen Volkes auf internationaler Ebene hin und beglückwünschte die Versammelten zum Großen Tag von Nauryz.

„Am Tag der Feierlichkeiten zum Nauryz meiramy erleben wir einen historischen Moment. Heute haben wir der Welt die lange Geschichte und das reiche kulturelle Erbe des kasachischen Volkes sowie unsere nationalen Traditionen gezeigt. Ich gratuliere all unseren Landsleuten zum Erreichen dieses herausragenden Rekordes! Ich danke der Initiativgruppe, die sich für die Popularisierung der Kultur des kasachischen Volkes einsetzt, den Vertretern des Guinness-Buches der Rekorde, die eigens aus London angereist sind, und allen Teilnehmern, die zum Zustandekommen des Rekords beigetragen haben“, so Nurdaulet Kilybay.

Das Staatsoberhaupt Kassym-Schomart Tokajew stellte auf dem IV. Nationalen Kurultay in Burabai fest, dass das Nauryz-Fest ein integraler Bestandteil der ursprünglichen kasachischen Traditionen auf dem Weg zur Stärkung der nationalen Identität ist. Auf Initiative des Präsidenten wurde ein neues Konzept für die Feierlichkeiten von entwickelt. Kasachstan feiert Nauryz seit dem letzten Jahr zehn Tage lang, beginnend jeweils am 14. März. Jeder dieser zehn Tage ist einem anderen Aspekt der kasachischen Kultur gewidmet.

Der offizielle Vertreter des Guinness-Buches der Rekorde, Richard Stanning, der dem regionalen Akim eine besondere Urkunde überreichte, beglückwünschte die Kasachstaner, die dieses besondere Ergebnis erzielt haben.

„Sie haben am Tag des Nauryz, dem wichtigsten Feiertag Ihres Volkes, einen Rekord aufgestellt. Heute habe ich mich davon überzeugt, dass das kasachische Land stark in seinen Traditionen ist, dass es ein Volk mit einem hohen Geist und Geschmack ist. Die Veranstaltung wurde auch auf einem sehr hohen Niveau organisiert. Ich gratuliere Ihnen aufrichtig zu diesem historischen Ereignis“, sagte Richard Stanning.

Besucherinnen und Besucher konnten während des Frühlingsfestes am Meeresufer in Aktau auch 30 Jurten mit unterschiedlichen Ausstellungen bewundern. Während der Veranstaltung wurden ebenfalls nationale Gerichte angeboten und Sportwettbewerbe im kasachischen Ringen, im Togyskumalak und im Spiel Asyk Atu abgehalten.

aro.