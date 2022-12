Hallo zusammen, in unserer neuen Podcast-Folge widmen wir uns einmal mehr einem künstlerischen Thema und nehmen sie mit in die Welt des Theaters. Das Theater spielt eine große Rolle in unserem Leben. Vor allem für die Schauspieler ist es ein Ort, um sich selbst in besonderer Weise auszudrücken. In unserer heutigen Folge haben wir mit Anna Seubert eine Schauspielerin zu Gast, die den weiten Weg von Deutschland nach Almaty auf sich genommen hat, um ihre Erfahrungen mit anderen zu teilen.​ Dieser Podcast ist Teil eines Projekts, das vom Institut für Auslandsbeziehungen e. V. aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird.

