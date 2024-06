Die DAZ gratuliert allen erfolgreichen Absolventen der Schulen mit vertieftem Deutschunterricht in Kasachstan herzlich zu ihren Abschlüssen und wünscht ihnen für ihren weiteren Lebensweg nur das Beste.

Auch in Almaty war es diese Woche so weit: Am 21. Mai fand im Gymnasium Nr. 18 die DSD-II-Diplomübergabe statt. In diesem Jahr bekommen 13 Schülerinnen und Schüler das DSD-II-Sprachdiplom. Diese stellen wir hier vor:

Aitzhanova Saule

Bagdat Dias

Burtseva Kristina

Gizdatov Nail

Ilyakhunova Ariana

Joldybekova Sultana

Jumazova Sofiya

Klan Anna-Maria

Knak Kamila

Malinskaya Alexandra

Mukhtaganov Arsen

Nossov Miron

Zingaleyeva Aisha

Teilen mit:

Все самое актуальное, важное и интересное - в Телеграм-канале «Немцы Казахстана». Будь в курсе событий! https://t.me/daz_asia