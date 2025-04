Der Präsident Kasachstans Kassym-Schomart Tokajew empfing am vergangenen Wochenende in der südlichen Hauptstadt Almaty den usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew. Im Mittelpunkt des informellen Treffens stand die weitere Zusammenarbeit der beiden brüderlichen Staaten. Dabei wurde klar: Die weitere Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern hängt stark vom Wirtschaftswachstum in Usbekistan ab.

Beide Präsidenten trafen sich zu Gesprächen in der Arbeitsresidenz Tokajews in Almaty. Das Staatsoberhaupt Kasachstans bedankte sich beim usbekischen Präsidenten für den Besuch und stellte fest, dass solche informellen Treffen bereits zu einer guten Tradition geworden sind.

„Dies ist eine sehr gute Gelegenheit, sich in einer geschäftlichen Atmosphäre darüber auszutauschen, wie wir an einer großen Sache arbeiten – der Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen brüderlichen und befreundeten Staaten. Wir sind Verbündete und die Lage in der gesamten zentralasiatischen Region hängt in hohem Maße davon ab, wie sich die Beziehungen zwischen unseren Ländern entwickeln werden“, so der kasachische Präsident wörtlich.

Tokajew würdigte den persönlichen Beitrag von Mirsijojew zur Annäherung der brüderlichen Völker und zur Förderung gemeinsamer Ziele, um eine nachhaltige und sichere Entwicklung der Region zu gewährleisten. „Sie sind in Kasachstan gut bekannt und genießen hohe Wertschätzung. Unter Ihrer starken und maßgeblichen Führung entwickelt sich Usbekistan dynamisch. Wir wissen, dass die Wachstumsrate der usbekischen Wirtschaft im vergangenen Jahr über 6 Prozent lag. Alle Wirtschaftssektoren erreichen erfolgreich die erklärten Ziele. Das kann uns nur freuen, denn: je erfolgreicher sich die usbekische Wirtschaft entwickelt, desto besser und qualitativer entwickelt sich auch der Handel und die wirtschaftliche Interaktion zwischen unseren Ländern. Ich glaube, wir haben eine gute Gelegenheit, uns über eine Reihe von Themen auszutauschen“, betonte er dabei.

Der Präsident Usbekistans verwies seinerseits auf die Bedeutung des heutigen Treffens für die Stärkung der bilateralen Beziehungen. „In der Tat haben sich unsere Beziehungen in den letzten Jahren völlig verändert. Wir sind Verbündete. Dank unserer persönlichen Beziehungen werden viele Fragen gelöst und alles, worauf wir uns einigen, funktioniert. Es gibt echte Ergebnisse. Ich möchte Ihnen aufrichtig zu den Erfolgen Kasachstans beglückwünschen. Die Wirtschaft entwickelt sich, die Erfolge sind gut. Das erste Quartal des laufenden Jahres wurde mit einem Wachstum von 5,4 Prozent abgeschlossen. Es handelt sich heute zwar um ein informelles Treffen, aber jedes dieser informellen Treffen gibt unseren Beziehungen und unseren Vereinbarungen einen neuen, großen Impuls“, so der usbekische Präsident.

Die Gesprächspartner erörterten eingehend die Aussichten für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Politik, Handel und Wirtschaft, Verkehr und Transit, Investitionen, Energie und Wasser sowie Industriekooperationen und Tourismus. Besondere Aufmerksamkeit wurde dem Ausbau der kulturellen und humanitären Kontakte gewidmet.

Die beiden Präsidenten besuchten anschließend gemeinsam mit dem Akim der Stadt Almaty Erbolat Dosajew den Sportkomplex Medeo sowie die Ausstellung AlmatyFair.ai, welche der Entwicklung der künstlichen Intelligenz gewidmet ist.

aro.