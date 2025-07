Beim 17. BRICS-Gipfel in Rio de Janeiro hat der stellvertretende Premierminister und Außenminister der Republik Kasachstan, Murat Nurtleu, die Notwendigkeit betont, globale Umwelt- und Gesundheitsfragen konsequent gemeinsam anzugehen. In der hochrangigen Sitzung unter dem Titel „Umwelt, COP30, globale Gesundheit“ unterstrich Nurtleu Kasachstans Bereitschaft, aktiv zur Lösung drängender Zukunftsfragen beizutragen.

Ein zentrales Anliegen des Ministers war der Klimaschutz. Er sprach sich für einen Paradigmenwechsel in der internationalen Klimapolitik aus – weg von reaktiven Maßnahmen hin zu vorausschauender Planung. Kasachstan befürworte die Entwicklung eines satellitengestützten Frühwarnsystems für klimatische Risiken und biete hierfür seine technische Expertise und Erfahrung an. Besondere Aufmerksamkeit widmete Nurtleu der ökologischen Katastrophe rund um den Aralsee. Dessen Wiederherstellung sei eine Menschheitsaufgabe, deren Lösung internationale Unterstützung erfordere. Auch auf den Schutz von Gletschern und Wäldern in besonders gefährdeten Regionen machte der Minister aufmerksam.

Neben ökologischen Aspekten nahm die globale Gesundheitsversorgung breiten Raum in Nurtleus Ausführungen ein. Er rief die Teilnehmerstaaten dazu auf, sich der von Kasachstan initiierten Globalen Koalition für die Entwicklung der Primärgesundheitsversorgung anzuschließen. Diese Initiative knüpft an die Almaty-Erklärung von 1978 an, in der vor fast 50 Jahren die Bedeutung der Basisversorgung für alle Menschen weltweit festgeschrieben wurde. Ziel der Koalition ist es, auf internationaler Ebene widerstandsfähige und zugängliche Gesundheitssysteme zu fördern.

Abschließend kündigte Nurtleu an, dass Kasachstan gemeinsam mit den Vereinten Nationen im Jahr 2026 einen Regionalen Ökologie-Gipfel ausrichten wird. Dieser soll als Plattform dienen, um konkrete Maßnahmen im Umweltschutz auf regionaler und globaler Ebene voranzubringen. In diesem Zusammenhang rief der Minister eindringlich dazu auf, nicht nur zu reagieren, sondern frühzeitig gemeinsam zu handeln – im Interesse der kommenden Generationen.

Am Rande des Gipfels traf sich Nurtleu zu bilateralen Gesprächen mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan. Beide Seiten betonten die Bedeutung einer vertieften Zusammenarbeit zwischen Kasachstan und der Türkei in den Bereichen Politik, Wirtschaft und multilateraler Kooperation.

Mit seinem aktiven Auftritt in Rio de Janeiro unterstrich Kasachstan seine Rolle als konstruktiver und vorausschauender Partner innerhalb der BRICS-Staaten. Das zentralasiatische Land wurde Anfang 2024 als neues Mitglied in die erweiterte BRICS-Gruppe aufgenommen, gemeinsam mit weiteren Staaten wie Saudi-Arabien, Ägypten und Äthiopien. Die Aufnahme in das ursprünglich aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Bündnis markiert für Kasachstan einen außenpolitischen Meilenstein. Es stärkt nicht nur seine Position im globalen Süden, sondern erweitert auch seinen Handlungsspielraum in wirtschaftlichen, ökologischen und geopolitischen Fragen.

Die klare Positionierung in den Bereichen Umwelt und Gesundheit zeigt, dass das Land gewillt ist, überregionale Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig seine Stimme auf der internationalen Bühne zu stärken.

aro.