Am 24. Februar fand eine Reihe von Veranstaltungen anlässlich des 30. Jahrestages der Gründung der Volksversammlung Kasachstans im Museum des ersten Präsidenten statt. Unter anderem wurde eine Dialogplattform „Erinnerung der Generationen“ organisiert, die der Geschichte der nach Kasachstan deportierten Völker gewidmet war, eine Ausstellung „Weg der Einheit“, eine Мuseumsführung und ein Konzert des kasachischen Orchesters der Staatlichen Akademischen Philharmonie namens Yerkegali Rakhmadiev „Dostyk Zhyry“.

Auf der Dialogplattform nahmen der berühmte kasachstanische Schriftsteller, Kulturwissenschaftler und Träger des Kurmet-Ordens, Yuri Serebryansky, sowie das Mitglied des Mütterrats der Volksversammlung Kasachstans in Astana, Aishat Vagapova, teil.

Wie das multiethnische Volk der Kasachen entstand und warum es wichtig ist, sich an die schwierige Geschichte der Deportationen zu erinnern – diese und andere Fragen wurden im Rahmen der Dialogplattform „Erinnerung der Generationen“ diskutiert. Insbesondere ging es um die Bedeutung lebendiger, persönlicher und realer Geschichten von Menschen. Solche menschlichen Geschichten helfen uns, es emotional zu verstehen und anzuerkennen. Dies sei notwendig für ein besseres Verständnis der heutigen Multiethnizität in Kasachstan.

Was ist die kasachstanische Identität?

Der kasachstanische Schriftsteller und Kulturwissenschaftler polnischer Herkunft Yuri Serebryansky forscht seit langem die Frage der kasachstanischer Identität. 2024 erschien sein Buch „Altynshash“, das die Geschichte eines polnischen Mädchens und ihrer Familie erzählt, die zwangsweise nach Kasachstan deportiert wurden. Die Polen gehörten zu den Ersten, die in den 1930er Jahren von den Deportationen des stalinistischen Regimes betroffen waren. Das Buch wurde auf der Grundlage von Archivdaten, Dokumenten und persönlichen Geschichten geschrieben.

Laut dem Autor ist es wichtig, nicht nur die Geschichten des polnischen Volkes zu sammeln, sondern auch die anderer ethnischer Gruppen, die die Zwangsdeportation und andere Strapazen der Sowjetzeit überlebt haben. „Dies ist notwendig, damit wir erkennen und verstehen, wie das kasachstanische Volk geformt wurde“, betonte der Autor.

Aishat Vagapova erzählte die persönliche Geschichte ihrer Familie. „Meine Mutter sagte, wenn ein Journalist käme, würde sie ihm von ihrem schweren Schicksal, ihren Verlusten, der Trennung von ihren Eltern in sehr jungen Jahren, ihrer Deportation und anderen Schwierigkeiten erzählen. Deshalb halte ich es für wichtig, diese Geschichten weiterzugeben“, sagte Aishat. Mehr als 1.000 Familien, 560.000 Menschen vom Volk der Wainachen, wurden in den 40er Jahren nach Kasachstan umgesiedelt. Unter ihnen war auch Aishats Mutter, als sie noch ein kleines Kind war.

Eine aktive Erinnerungskultur

Unter den Zuhörern der Veranstaltung befanden sich zahlreiche Studierende der Geschichtsfakultäten, die sich aktiv an der Diskussion beteiligten. In der gemeinsamen Diskussion wurden Fragen zu den Auswirkungen der Deportationen auf die moderne Mentalität Kasachstans besprochen. Weitere Fragen waren über mögliche kulturelle und sprachliche Besonderheiten, sowie Unterschiede zur Mentalität in anderen Ländern mit denselben ethnischen Gruppen. Der Kulturologe Serebryansky stellte fest, dass die Unterschiede in unserer Mentalität sogar bei der nonverbalen Kommunikation spürbar sind, unabhängig davon, von welcher ethnischen Gruppe der Kasachstaner wir sprechen.

Wie sich zeigte, hatten viele Studierende im Publikum das Thema ihrer Diplomarbeit zum Thema Abschiebungen gewählt. Dass dieses Thema bis heute selbst bei der älteren Generation nicht ausreichend bekannt ist, ist nicht nur ein trauriges, sondern auch ein besorgniserregendes Phänomen. Daher ist es von großer Bedeutung, derartige Forschungen und wissenschaftliche Diskussionen durchzuführen, um das gegenseitige Verständnis und den Frieden im Land aufrechtzuerhalten.

Gleichzeitig betonten die Veranstalter, dass sie sich von einer akademischen Herangehensweise an das Thema distanzieren möchten. Sie streben zu einem lebendigeren, interaktiveren Format, um auch eine lebendige menschliche Perspektive und ein echtes Interesse an der Ausstellung zu wecken. Derselbe Punkt wurde vom Schriftsteller Serebryansky hervorgehoben. In seinem Buch „Altynshash“ möchte der Autor Emotionen beim Leser hervorrufen, ohne dabei in einen Akademismus zu verfallen.

Wie der Autor sagte: „Dieses Buch gibt uns Hoffnung.“ Denn es ging damals nicht nur um Trauer, sondern auch um gegenseitige Hilfe und Unterstützung in schwierigen Zeiten, trotz Kulturunterschieden und Sprachbarrieren. Es ist wichtig hervorzuheben, dass das Buch mit dem Staatspreis der Volksversammlung von ausgezeichnet wurde – als bestes Werk auf dem Gebiet der Literatur zur Stärkung des interethnischen Verständnis.

Das Teilen der eigenen, persönlichen Geschichte

Die Ausstellung des Museums „Straße der Einheit“ zeigt Foto- und Videodokumente aus der Zeit der Deportationen sowie verschiedene Berichte, Listen und Erlasse aus dieser Zeit. Polen, Koreaner, Deutsche, Dunganen, Kurden, Tschetschenen und viele andere Völker haben im Laufe der Jahre durch Deportationen, eine große Zahl von Toten und Verletzten erlebt. Die Ausstellung wurde in Zusammenarbeit mit „Kogamdyk Kelisim“ unter dem Akimat von Astana sowie mit der Botschaft der Republik Korea organisiert. Zu den Veranstaltungen gehörte auch eine Modenschau unter dem Titel „Brücke der Zeiten“, die vom dunganischen ethnokulturellen Zentrum „Yunchi“ organisiert wurde.

Die Leiterin des Museums des ersten Präsidenten, Kuljaischa Aktajewa, betonte, dass der Hauptwert des Museums in seinen Archiven liege. Das ist wichtig für ein historisches Gedächtnis. Dabei seien aber laut Aktaeva auch die Interaktion mit der Gesellschaft und das gemeinsame, interaktive Sammeln wichtig.

Das Museum plant, ein elektronisches Archiv zu erstellen, damit Einwohner Kasachstans oder Menschen, die früher in Kasachstan gelebt haben, ihre persönliche Geschichte und die Geschichte ihrer Familien teilen können. Dabei kann es sich nicht nur um Vertreter ethnischer Gruppen handeln, die Deportationen erlebt haben, sondern auch um Kasachen selbst, die mit dieser Realität konfrontiert wurden. Die Geschichte der Volksversammlung Kasachstans sei die Geschichte der Völker und der Kasachen selbst, die ihnen auf ihrem Land begegnet seien, betonte Aktayeva.

Das Museumsprojekt „Meine Geschichte“ wird ein digitales Archiv sein, das Erinnerungen, Fotos und Dokumente enthält, die vom Schicksal der Menschen während der schwierigen Jahre der Sowjetzeit erzählen. Einschließlich Erinnerungen an Zeiten der Hungersnot, des Krieges, der Erschließung unberührter Ländereien, großer Bauvorhaben und anderer Erinnerungen. Per E-Mail kann jeder seine Familiengeschichte erzählen – vom Leben damals, von der Umsiedlung oder den Erfahrungen im Umgang mit den Siedlern. Denn es sind lebendige Geschichten, die die Entwicklung unserer Geschichte anschaulich und verlässlich erzählen können.

Der Zweck solcher Veranstaltungen und Projekte besteht darin, eine Plattform für den Dialog zu bieten, der auf die Stärkung der interethnischen Beziehungen, des Friedens und der Einheit in Kasachstan abzielt. Dies ist auch das wichtigste erklärte Ziel der am 1. März 1995 erstmals einberufenen Volksversammlung von Kasachstan.

Das Museumsprojekt „Meine Geschichte“ nimmt unter folgender E-Mail-Adresse Ihren Geschichtsbeitrag entgegen: myhistorykz@gmail.com.

Nurgul Adambayeva