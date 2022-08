Engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, mehr regionale Sicherheit, friedliche Konfliktlösung: Auszüge aus der Rede von Kasachstans Staatspräsident Kassym-Schomart Tokajew auf dem Gipfeltreffen der Länder Zentralasiens.

„Unter dem Eindruck geopolitischer Turbulenzen und der Instabilität der Weltwirtschaft zeigt unser Treffen die Geschlossenheit der Länder Zentralasiens (…).

Der besondere Charakter unserer Beziehungen ist verankert im heute anzunehmenden Vertrag über Freundschaft, gutnachbarschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit mit dem Ziel der Weiterentwicklung Zentralasiens im 21. Jahrhundert, der in seinem Inhalt und seinen historischen Perspektiven einzigartig ist. (…)

Internationale Beziehungen

Heute ist die wichtigste Mission Zentralasiens, Brücken zwischen den konkurrierenden Polen der globalen Politik und Wirtschaft zu bauen.

Was die Zusammenarbeit mit außerregionalen strategischen Partnern betrifft, hält Kasachstan die Verabschiedung eines Konzepts zum Austausch der Länder Zentralasiens im Rahmen multilateraler Formate für möglich. (…Heißt:) An den Konsultationstreffen der Staatsoberhäupter Zentralasiens könnten als eingeladene Gäste auch hohe Vertreter anderer benachbarter Staaten teilnehmen, zum Beispiel Russlands und Chinas.

Regionale Sicherheit

Wir als Staatsführer sollten alles uns Mögliche tun, um alle noch existierenden Faktoren für Instabilität in der Region maximal zu beseitigen. Jeder Schuss an internationalen Grenzen gibt nicht nur in den betroffenen Ländern, sondern in der ganzen Region ein schweres Echo. (…) Kasachstan als einziges postsowjetisches Land, das die Markierung seiner ausgedehnten Grenze vollständig abgeschlossen hat, ist nach Kräften bereit, Unterstützung bei der Suche nach gemeinsamen Lösungen zu gewähren.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit

Eine aktuelle Aufgabe bleibt der Aufbau einer festen ökonomischen Basis der multilateralen Zusammenarbeit. (…) In den vergangenen fünf Jahren ist der Warenaustausch Kasachstans mit den übrigen Ländern Zentralasiens um 42 Prozent gestiegen und hat 6,3 Milliarden Dollar erreicht. (…) In absehbarer Zeit wäre es wünschenswert, diesen Wert auf 15 Milliarden zu steigern.

Um das ökonomische Potential und die Vorteile der günstigen geographischen Lage vollständig auszuschöpfen, ist es wichtig, eine enge Zusammenarbeit mit dem Ziel zu pflegen, dass strukturelle und infrastrukturelle Beschränkungen beseitigt werden. Es wäre hier in der Tat nützlich, funktionierende Maßnahmen zu ergreifen, um ein Netz von handelspolitischen Hubs an den Grenzen zu errichten, die als Stützpunkte für ein einheitliches warenführendes System der Länder Zentralasiens dienen, und zwar mit der Aussicht auf eine künftige Erweiterung.

Laut internationalen Experten wird unser Gesamtpotenzial für die Gewinnung ausländischer Direktinvestitionen in den nächsten 10 Jahren auf bis zu 170 Milliarden US-Dollar geschätzt, einschließlich etwa 70 Milliarden US-Dollar in Nicht-Ölindustrien.

Logistik und Infrastruktur

In diesem Zusammenhang kann das Astana International Financial Center zu einer effektiven Plattform werden, um Direkt-und Portfolioinvestitionen in regionale Projekte anzuregen. (…) Um die Investitionsattraktivität der Region zu erhöhen, wurde ein neues Produkt entwickelt – der AIFC Multipass. Dies ist eine spezielle Visumskategorie, die AIFC-Partnern ungehinderten Zugang zum Hoheitsgebiet der teilnehmenden Länder für Geschäftsreisen ermöglicht. Wir sind offen für alle Formate der bilateralen und multilateralen Zusammenarbeit am Standort AIFC.“

Es gilt, die Verkehrsanbindung der Region zu erhöhen und die Transitbedingungen konsequent zu verbessern. (…) In den neuen geopolitischen Realitäten wächst die Rolle unserer Region bei der Förderung und Entwicklung des transkontinentalen Handels schnell.

Unter diesen Bedingungen entwickelt Kasachstan aktiv die transkaspische internationale Transportroute. Seit 2017 hat sich der Transport von Containern entlang der Routen dieses Korridors fast verdreifacht.

Darüber hinaus ist Kasachstan bereit, sich am Bau der Eisenbahnlinie Mazar-i-Sharif-Kabul-Peschawar zu beteiligen. Insbesondere können wir die lückenlose Materialversorgung für den Oberbau der Gleisanlagen sicherstellen und rollendes Material bereitstellen.“

„Wir unsererseits fordern die Partner auf, die Kasachstan-Turkmenistan-Iran-Eisenbahn, die kürzeste Verbindung zwischen Ostasien und den Ländern des Persischen Golfs, aktiver zu nutzen. Während meines jüngsten Besuchs im Iran wurde der erste Containerzug von Kasachstan in die Türkei durch das Gebiet von Turkmenistan und Iran gestartet. Diese neue Logistiklösung ermöglicht es, über 6.000 Kilometer in nur 12 Tagen zurückzulegen.

Der Zugang zu den Märkten des Nahen Ostens und Europas kann durch die kasachischen Seehäfen Aktau und Kuryk gewährleistet werden.

Klima

Moderne Klimaherausforderungen, wachsende Nachfrage nach Wasser- und Energieressourcen erfordern die Annahme entscheidender Maßnahmen, um die rationelle Nutzung der Wasserressourcen im Aralseebecken sicherzustellen.

Laut dem Bericht des International Panel on Climate Change steigt die Temperatur in unserer Region viel schneller als der Durchschnitt auf der Erde. Klimawandelprozesse führen zu einer Verkleinerung der Gletscherfläche – der Hauptwasserquelle unserer Region. Ihr Volumen in Zentralasien ist in den letzten 50 Jahren um 20-30% zurückgegangen, was in Zukunft den Fluss der Flüsse Syrdarya und Amudarya erheblich reduzieren wird.

Kasachstan legt besonderen Wert auf die Umsetzung gemeinsamer Wasserkraftprojekte zur gegenseitig vorteilhaften Nutzung der Wasserressourcen grenzüberschreitender Flüsse. In diesem Zusammenhang wird das Bauprojekt des HPP-1 Kambarata in Kirgistan aktiv diskutiert. Das Wasserkraftwerk wird die Energiesicherheit der Länder Zentralasiens stärken, die Bedingungen für den Ausbau der landwirtschaftlichen Produktion

verbessern.

Wir rufen auch dazu auf, die Zusammenarbeit der Länder im Rahmen des Internationalen Fonds zur Rettung des Aralsees zu stärken.

Kampf gegen Fake News und interkulturellen/-religiösen Hass

Die Zusammenarbeit sollte verstärkt werden, um negative Phänomene im Informationsraum zu unterbinden, die der gesamten Region schaden.

Wir müssen uns zusammenschließen gegen alle Versuche, Völker zu spalten und unsere Beziehungen zu spalten, indem zu zwischenstaatlichem und interethnischem Hass angestachelt wird.

Vielleicht ist es sinnvoll, einen regionalen TV-Kanal oder eine Nachrichten-Website zu erstellen. Für eine detaillierte Untersuchung dieser Punkte wäre es sinnvoll, regelmäßig Treffen der Leiter der zuständigen Abteilungen und Nachrichtenagenturen Zentralasiens abzuhalten.

Um die Region als einheitlichen Kulturraum zu positionieren, lohnt es sich, mit der alljährlichen Wahl zur „Kulturhauptstadt Zentralasiens“ zu beginnen.

Abschließende Worte

Ich glaube, dass die Ergebnisse des heutigen Gipfels eine neue Seite in der Entwicklung der regionalen Zusammenarbeit für Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Zentralasien aufschlagen werden. Die Kasachen sagen: „Tatulyk – tausylmas bakyt“, was bedeutet: „Freundschaft ist ein unerschöpflicher Reichtum.“

DAZ