Es war eine der größten Ankündigungen der vergangenen Woche: Der amerikanische Superstar Jennifer Lopez wird am 1. August im Rahmen ihrer „Up All Night“-Tour in der Astana Arena auftreten – das gab sie selbst auf ihrer Instagram-Seite bekannt. Innerhalb weniger Stunden waren die Tickets restlos ausverkauft, vorausgesetzt, man hatte überhaupt das Glück, die Website Ticketon.kz zu erreichen.

Die „Up All Night“-Tour startet am 1. Juli und endet am 3. August. Insgesamt sind Auftritte in weltweit 17 Städten geplant, darunter Antalya, Istanbul, Madrid, Barcelona, Budapest, Warschau, Bukarest, Abu Dhabi und weitere. Für die kasachische Hauptstadt Astana ist es das erste Gastspiel eines Weltstars dieser Größenordnung seit Jahren. Die Vorfreude der Fans ist groß – die Show gilt schon jetzt als eines der musikalischen Highlights des Sommers.

Jennifer Lopez vs. Kairat Nurtas

Laut Malik Chassenow, Geschäftsführer der Agentur Astana Venue Management und Produzent der Astana Concert Company, werden über 15.000 ausländische Touristen erwartet. Der wirtschaftliche Gesamteffekt des Konzerts wird auf rund 6,5 Milliarden Tenge (etwa 12,5 Millionen US-Dollar) geschätzt. Die direkten Steuereinnahmen aus der Veranstaltung sollen dabei mehr als 400 Millionen Tenge (über 771.800 US-Dollar) betragen.

Chassenow erklärte außerdem, wie es überhaupt dazu kam, dass Kasachstan Teil der Tournee wurde. Seine Aussage sorgte zunächst für Erstaunen: Man habe sich zwischen der amerikanischen Pop-Ikone Jennifer Lopez und dem kasachischen Star Kairat Nurtas entscheiden müssen. „Wir hatten eine schwierige Wahl: Jennifer Lopez oder Kairat Nurtas. Letztlich haben wir die Preise verglichen – und uns für den günstigeren entschieden, also für Jennifer Lopez“, so Chassenow augenzwinkernd.

Später stellte er jedoch klar, dass es sich hierbei um einen Scherz handelte, und nannte die tatsächlichen Beweggründe: „Wir haben sechs Monate lang verhandelt und die Tourpläne von 13 Künstlern geprüft. Das wichtigste Kriterium war einerseits die Gage, andererseits die logistische Machbarkeit. Sobald die Tourdaten es ermöglichen, den Künstler ohne hohe Zusatzkosten nach Kasachstan zu holen, entscheidet das Management, ob ein Auftritt realisierbar ist. So wurde Astana schließlich auf die Tourkarte gesetzt“, erklärte Chassenow.

Ticket-Ansturm und Schwarzmarktpreise

Die Tickets für das Konzert waren nach nur 4 Stunden und 30 Minuten komplett vergriffen – der Verkauf startete am 11. April um 11:00 Uhr und endete gegen 15:30 Uhr. Die Preise reichten je nach Sitzplatz von 40.000 Tenge (ca. 80 Euro) bis 150.000 Tenge (ca. 300 Euro). In den sozialen Netzwerken ließen Beschwerden nicht lange auf sich warten: Viele Kasachstaner berichteten, beim Ticketkauf belastet worden zu sein, das bestellte Ticket jedoch nie per E-Mail erhalten zu haben. Gleichzeitig hagelte es Kritik an der Organisation und an der Stabilität der Server von Ticketon.kz. Kurz nach dem Verkaufsstart tauchten bereits Tickets auf Plattformen wie OLX – dem kasachischen Pendant zu Kleinanzeigen – allerdings zu teilweise horrenden Aufpreisen. Einige Verkäufer forderten bis zu 350.000 Tenge (rund 700 Euro) für einen Platz, unabhängig davon, ob es sich um reguläre Tickets oder Fanpässe handelte.

Von offizieller Seite heißt es: „Der Validierungsprozess ist noch nicht abgeschlossen und die Tickets werden erst wenige Tage vor dem Konzert elektronisch ausgestellt. Der Kauf von vermeintlichen Tickets über Dritte birgt daher ein erhebliches Risiko – es besteht die Möglichkeit, keinen Zutritt zur Veranstaltung zu erhalten.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei den überteuerten Angeboten um Fälschungen handelt, ist entsprechend hoch.

Lopez und Kasachstan: Eine besondere Verbindung

Für Jennifer Lopez ist es nicht der erste Besuch in Kasachstan. Bereits 2010 trat sie auf einer privaten Geburtstagsfeier für die Tochter des damaligen Präsidenten Nursultan Nasarbajew auf. Ein Jahr später kehrte sie für eine exklusive Silvester-Show bei einer Firmenveranstaltung zurück. Medienberichten zufolge erhielt sie für beide Engagements jeweils rund drei Millionen US-Dollar.

2017 sorgte Lopez während eines Konzerts in Las Vegas für Begeisterung unter ihren kasachischen Fans, als sie auf die „Kasachstan!“-Rufe einiger Zuschauer einging, die damit dem Boxstar Gennady Golowkin huldigten – ein Moment, der in Zentralasien schnell viral ging.

Ein Jahr später sorgte ein anderer Vorfall für Schlagzeilen: YouTube sperrte vorübergehend ein kasachisches Musikvideo, da es angeblich Ähnlichkeiten mit Lopez’ Song „Control Myself“ aufwies. Nach Protesten aus Kasachstan wurde das Video wieder freigegeben – ein kleiner, aber symbolträchtiger Sieg für die heimischen Musiker.

Auch jüngst, im Februar 2025, erregte Lopez erneut Aufsehen in Kasachstan, als sie während eines Konzerts in Abu Dhabi mit einem weiblichen Fan aus Kasachstan interagierte. Der Moment verbreitete sich rasant in den sozialen Medien und löste lebhafte Diskussionen aus.

Während einer Regierungssitzung betonte Kasachstans Premierminister Olschas Bektenow vergangene Woche die Bedeutung von Events dieser Größenordnung für den heimischen Tourismus. Man wolle künftig verstärkt daran arbeiten, Kasachstan als attraktiven Austragungsort für internationale Künstler und Großveranstaltungen zu etablieren.

Annabel Rosin