Auch an diesem ersten Tag des Maimonats feiert Kasachstan den „Tag der Einheit des Volkes Kasachstans“, einen bedeutenden nationalen Feiertag, der das friedliche Zusammenleben der über 130 ethnischen Gruppen im Land würdigt. Dieser Feiertag wurde 1996 eingeführt, um die kulturelle Vielfalt und den interethnischen Dialog zu fördern, nachdem der traditionell begangene „Tag der Arbeit“ abgeschafft wurde.

In seinen öffentlichen Äußerungen betont Präsident Kassym-Schomart Tokajew regelmäßig die Bedeutung von Einheit, Solidarität und interethnischer Harmonie für die Entwicklung der Nation. In diesem Jahr finden landesweit zahlreiche Veranstaltungen statt, die die kulturelle Vielfalt des Landes eindrucksvoll demonstrieren. In der Hauptstadt Astana werden große Festumzüge und Feierlichkeiten organisiert, bei denen verschiedene ethnische Gruppen ihre Bräuche und Traditionen präsentieren. Es gibt Konzerte, traditionelle Tänze, kulinarische Messen und sportliche Wettbewerbe wie Kokpar (ein traditionelles Pferdespiel) und Tauziehen.

Auch in anderen Städten Kasachstans finden ähnliche Feierlichkeiten statt, bei denen sich verschiedene ethnische Gruppen präsentieren und ihre Kultur dem breiten Publikum vorstellen. Der 1. Mai in Kasachstan ist somit ein Tag des kulturellen Austauschs, der Solidarität und des Stolzes auf die nationale Einheit. Er bietet die Gelegenheit, die Vielfalt des Landes zu feiern und das Verständnis zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen zu fördern.